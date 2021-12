De Amerikaanse munitiefabrikanten kunnen de vraag niet aan, nu jagen en sportschieten helemaal in is.

Zowat alle kogels voor wapens in handen van Amerikanen komen van twee bedrijven: Vista Outdoor en Olin Corp. Elk zijn ze de eigenaar van een legendarisch merk. Remington, een onderdeel van Vista, werd in 1816 opgericht. Winchester Ammunition, eigendom van Olin Corp, ging in 1866 van start. Door de stijgende vraag naar kogels groeien beide bedrijven nu in een tempo dat gewoonlijk alleen voor jonge bedrijven is weggelegd.

Drie keer per dag staan rijen vrachtwagens voor de munitiefabriek van Remington in de buitenwijken van Little Rock, Arkansas. Zij komen de dozen ophalen die drie ploegen de klok rond vullen. Het is een scherpe ommekeer tegenover vorige zomer, toen Remington voor de tweede keer sinds 2018 failliet ging. De productie was gereduceerd tot een handvol kogels, gemaakt van grondstoffen die het bedrijf kon lospeuteren bij leveranciers die geen zekerheid hadden dat ze zouden worden betaald.

Remington was toen in handen van de investeringsmaatschappij Cerberus Capital, die meer geïnteresseerd was in complexe financiële transacties dan in het bedrijf zelf. Nochtans boomde de Amerikaanse munitiemarkt ook op dat moment al. De belangrijkste oorzaak waren covid-19 en de daarmee samenhangende beperkingen, waardoor miljoenen mensen van arren moede naar buiten trokken om te jagen of te sportschieten. Het aantal identiteitscontroles bij wapenaankopen, dat vaak wordt gebruikt om de Amerikaanse markt te volgen, ging hoe dan ook al elk jaar in stijgende lijn, maar vorig jaar stegen ze met een fenomenale 40 procent.

Onder zijn nieuwe eigenaar, Vista Outdoor, heeft Remington al zeven keer zijn prijzen verhoogd. Vista verwacht dat het bedrijfsresultaat van de munitieafdeling dit jaar al vergelijkbaar zal zijn met de 81 miljoen dollar die het voor Remington heeft betaald. De omzet van Winchester Ammunition is in het derde kwartaal bijna verdubbeld tot 400 miljoen dollar en het bedrijfsresultaat is bijna verviervoudigd.

PinkPistols

De munitie- en wapenindustrie hoopt dat de goede tijden aanhouden. In het verleden nam de vraag toe zodra wapenbezitters - overwegend wit en mannelijk - nieuwe beperkingen vreesden. Nu gaat het om nieuwe groepen. Uit een onderzoek blijkt dat het percentage vrouwelijke recreatieve schutters tussen 2006 en 2019 is gestegen van 19 naar 25 procent. Inmiddels is 28 procent van de schutters latino, 25 procent zwart en 19 procent van Aziatische afkomst. Schietverenigingen duiken overal op. De PinkPistols bijvoorbeeld, een schiet- en gezelligheidsgroep voor seksuele minderheden, heeft 48 afdelingen in heel Amerika.

De politieke weerstand tegen vuurwapens blijft wel sterk, waardoor veel bedrijven hun activiteiten verplaatsen naar staten die wapenvriendelijker zijn. Remington verhuist zijn gewerenafdeling van New York naar Georgia, en Smith & Wesson, een ander legendarisch merk, heeft onlangs aangekondigd dat het zijn productie zal verplaatsen van Massachusetts naar Tennessee.

