Met de intrede van een Franse durfkapitalist is het Brusselse consultancybureau Nalys klaar voor de internationale expansie. Oprichter en drijvende kracht Patrice Serange mikt tegen 2024 op een verviervoudiging van het personeel naar duizend medewerkers.

Nadat hij eerder als managing director Alten Belgium op de kaart had gezet, besliste Patrice Serange in 2011 samen met twee kompanen een consultancybureau te starten. "Mijn periode bij Alten was een fantastische leerschool", benadrukt Patrice Serange. "Maar ik wou een nieuw businessconcept ontwikkelen en in de schoot van een groot bedrijf is dat niet zo vanzelfsprekend. Met de oprichting van Nalys kreeg ik de volle vrijheid om mijn idee uit te werken." Bijstaan, adviseren, begeleiden en beheren. Die vier woorden vatten de bedrijfsmissie van Nalys samen. "Onze meer dan 250 medewerkers gaan op zoek naar de beste technologische oplossingen voor onze klanten. We zijn actief in verschillende sectoren, waarvan lifesciences een van de belangrijkste is. We werken samen met zowel grote farmagroepen als met piepjonge biotechbedrijven. Zo blijft het voor iedereen boeiend. Andere takken zijn geïntegreerde software ( embedded systems), webapplicaties en productie ( mechanical & manufacturing)", somt Serange op. Vorig jaar realiseerde Nalys een omzet van ongeveer 25 miljoen euro. Typisch voor Nalys is het zelf ontwikkelde technology as a service-concept (TaaS). "Om complexe projecten aan te pakken, richten we voor onze klanten een dienstencentrum op. Teamwork en coaching zijn de sleutelwoorden van die multidisciplinaire teams", legt Patrice Serange uit. Nalys heeft een eigen academie waar jonge ingenieurs hun interne opleiding krijgen, het Nalys Institute of Technology. "We investeren jaarlijks grote bedragen in ons paradepaardje. Vorig jaar volgden vijftig jonge ingenieurs een opleidingstraject dat bestaat uit een intensieve opleiding van zes weken, een afstudeerproject van twee weken en daarna nog eens zes maanden coaching tijdens een eerste project bij een van onze klanten." In het najaar van 2019 kende Nalys een belangrijke verschuiving in het aandeelhouderschap. "We zijn klaar om aan onze internationale expansie te beginnen en daarvoor was een nieuwe kapitaalstructuur nodig. De Franse durfkapitalist Sparring Capital nam een meerderheidsparticipatie, terwijl mijn twee medeoprichters voor een exit kozen", vertelt Patrice Serange. "Frankrijk en Duitsland zijn onze grootste strategische doelen. Daarnaast willen we ook zo veel mogelijk onze klanten naar het buitenland volgen."