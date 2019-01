Ambassadeur Grote Gazellen Brussel: Gillion Construct

Bij een gazelle denken we aan een jong dier dat fluks en explosief door de savanne rent. Maar op dynamiek staat geen leeftijd. Dat bewijst het Brusselse bouwbedrijf Gillion Construct, dat net in het jaar dat het zijn honderdste verjaardag viert, mag pronken met de trofee van Trends Gazellen Ambassadeur bij de grote bedrijven.

Decennialang was Gillion Construct vooral actief als klasse 8-aannemer in de publieke markt. Dat is de hoogste categorie met projecten ter waarde van 5,33 miljoen euro en meer. Het familiebedrijf bouwde mee aan de architecturale uitstraling van Brussel. Denk maar aan het Résidence Palace, het hotel Le Plaza en het iconische gebouw in art-decostijl van het Nationaal Instituut voor de Radio-omroep (NIR) op het Flageyplein in Elsene.

Onder meer doordat de Europese markt meer werd opengesteld, nam de concurrentie in het segment van de grote openbare werken fors toe. In 2013 hield de bedrijfstop van Gillion Construct een strategische denkoefening over de toekomst. "We kwamen tot de conclusie dat we moesten groeien om te overleven. We veranderden het geweer van schouder door actief te worden op de private markt", zegt Xavier Radelet, algemeen directeur van Gillion Construct. "Daarnaast hebben we ook onze actieradius groter gemaakt. We hebben nu werven in Andenne en Brugelette, waar we bouwen aan Wilderness, het nieuwste project van de dierentuin Pairi Daiza."

Ecologische bouwtechnieken

Het bedrijf wierf al een dertigtal nieuwe mensen aan en pakte de organisatiestructuur aan. "De stap naar de private markt verliep vrij vlot. De nieuwe klanten hadden meteen vertrouwen in ons familiale bedrijf, dat is verankerd in Brussel", legt Radelet uit. De strategiewijziging bleek succesvol, want tussen 2013 en 2017 kende de omzet een ruime verdubbeling, van 16 tot 38 miljoen euro. De private opdrachten tekenen al voor de helft.

De jongste jaren is de bouwsector onherkenbaar veranderd. Er is nu veel meer aandacht voor de energieprestaties en het hergebruik van oude mate-rialen. "In ecologische bouwtechnieken mag Gillion Construct zich een pionier noemen", reageert Xavier Radelet. "Jaren geleden is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al op die trein gesprongen door tal van ecologische normen op te leggen. Zo zijn we al jaren vertrouwd met innovatieve technologieën op het gebied van passief- en lage-energiegebouwen."

De krapte op de arbeidsmarkt is een groeiend probleem voor de bouwsector. Xavier Radelet bevestigt dat het steeds moeilijker wordt de juiste mensen te vinden. "Meer dan ooit woedt de war for talent in onze sector. Toch blijven we trouw aan onze visie zo veel mogelijk met eigen mensen te werken."

Guldenvliesgalerij

René Gillion lag honderd jaar geleden aan de grondslag van het bedrijf. Het was gespecialiseerd in constructies van gewapend beton. Ruim tien jaar later bouwde zoon Fernand het bedrijf verder uit en opende hij zelfs een filiaal in Congo. Na de Tweede Wereldoorlog breidde de derde generatie de activiteiten voort uit. Zo werd Gillion Construct actief in openbare werken zoals wegen- en waterbouw. Het bedrijf bouwde ziekenhuizen, kantoren, fabrieken, metrostations, enzovoort.

De Guldenvliesgalerij in Brussel is al decennialang het walhalla voor shoppers. Fernand Gillion, lid van de tweede generatie, kocht in de jaren zestig perceel per perceel in hartje Brussel aan om zijn grote droom te realiseren: een prestigieus winkelcentrum. In geen tijd groeide de Guldenvliesgalerij uit tot een succes. Tal van hofleveranciers etaleerden er hun exclusieve producten.

In het begin van de 21ste eeuw verkocht de familie Gillion de helft van de aandelen aan de Nederlandse bankengroep ING. De winkelgalerij was het slachtoffer geworden van de tand des tijds en er volgde een grondige renovatie die de Toison d'Or opnieuw de grandeur van weleer moest geven. Een jaar na de heropening in mei 2010 stapte de familie uit het kapitaal.

Op eigen benen

Inmiddels staat de vierde generatie van het familiebedrijf aan het roer. Die bestaat uit de drie neven Philippe en Rodrigue Gillion en prins Amaury de Mérode. "Ze zijn alle drie heel nauw betrokken bij het beleid van het bedrijf. We vergaderen minstens een keer per week", aldus Xavier Radelet. "De opvolging is nog geen thema. Wel wil de familie absoluut op eigen benen blijven staan. De aandeelhouders zijn heel solide, waardoor de financiering van de groei geen enkel probleem is."