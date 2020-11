Uit alle hoeken van de wereld werd de voorbije maanden aangeklopt bij AMB Ecosteryl. Zijn technologie voor de verwerking van medisch afval is een gewilde medestander in de strijd tegen het coronavirus. Deputy CEO Amélie Matton vindt dat technologie het milieu en de samenleving moet dienen. "Je moet alleen niet de beste van de wereld, maar ook de beste vóór de wereld willen zijn."

Kort nadat de coronapandemie ook ons land had bereikt, kreeg Amélie Matton een telefoontje van de Waalse overheid met de vraag of haar bedrijf, AMB Ecosteryl, lid kon worden van een taskforce die moest onderzoeken of de weinige beschikbare mondmaskers hergebruikt konden worden. "In ijltempo hebben we een nieuwe machine ontwikkeld die de maskers desinfecteert", zegt Matton. "Het was onze plicht onze expertise te delen en te helpen waar dat nodig was." In enkele weken werden zo duizenden maskers gerecupereerd.

AMB Ecosteryl is een specialist in de verwerking van medisch afval en in recyclage. Het medisch materiaal wordt in een beveiligde omgeving ontsmet. De machines hebben maar een kleine hoeveelheid energie, weinig personeel en geen water of stoom nodig. Bovendien blijft er geen giftig residu achter. De technologie van het bedrijf is een milieuvriendelijke, eenvoudige en betrouwbare oplossing voor de industrie. "We bieden onze oplossingen aan drie klantprofielen aan", verduidelijkt Matton. "In de eerste plaats aan serviceproviders. Die pikken het medische afval op in ziekenhuizen en verwerken het op hun site. Nadien hebben we systemen in ziekenhuizen zelf geïnstalleerd. Dat zijn er wereldwijd intussen een tachtigtal. Tot slot werken we ook aan internationale partnerschappen. Ik sta in contact met internationale instellingen en heel wat ministeries van Gezondheid en Omgeving. In ontwikkelingslanden bijvoorbeeld belandt medisch afval gewoon op straat. Of het wordt verbrand, waardoor de omwonenden in een permanent vervuilde lucht moeten leven." De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt hoe problematisch medisch afval is. Het bedrijf moest een versnelling hoger schakelen, nadat het ook door Afrikaanse landen, Colombia en de Wereldbank gecontacteerd werd. "Het afval is een belangrijke verspreider van het virus", zegt Matton. Het bedrijf heeft niet geprofiteerd van de crisis, benadrukt ze. "Onze verkoopmensen konden door de gesloten grenzen niet langsgaan bij nieuwe potentiële afnemers. Enkele van onze vaste klanten konden of mochten de investering niet doen. En ook licenties werden tijdelijk niet uitgereikt." Matton is de dochter van een arts en een gezant van de Verenigde Naties. Ze werd geboren in Afrika, waar ze al snel met het onrecht in de wereld werd geconfronteerd. Terug in België studeerde ze handelsingenieur aan de Louvain School of Management en de KU Leuven. Nadien volgde nog een uitstap naar de Business School of Singapore. Ze specialiseerde zich in omgeving en de internationale handel. "Na mijn studie begon ik in 2010 te werken in een klein bedrijfje met vijftien werknemers", zegt Matton. "In een start-up word je met veel uitdagingen geconfronteerd, maar er zijn ook heel wat groeikansen. Tien jaar later werk ik er nog altijd. Ik ben heel loyaal, ook in mijn werk." Via de verschillende technische en commerciële afdelingen van het bedrijf groeide ze door van werknemer tot aandeelhouder en lid van de raad van bestuur. Ondertussen staat ook 'CEO' op haar naamkaartje. Onder haar leiding verdubbelde het aantal werknemers. Maar Amélie Matton doet veel meer dan een bedrijf leiden, zegt ze stellig. "Tegenwoordig houd ik mij meer bezig met de ontwikkeling van de onderneming. Het is belangrijk dat onze technologie blijft evolueren, zodat we nog meer circulair kunnen werken. Ik behartig ook de patenten van onze machines. Als we aan de top willen blijven, is het belangrijk onze intellectuele eigendom te beschermen." Volgens Matton is de coronacrisis een uitgelezen kans voor bedrijven om hun doelen te herdenken en te herschikken. De technologische industrie mag niet de slaaf van groeicijfers, omzet en winst zijn. "Duurzame ontwikkeling is minstens even belangrijk geworden. De integratie van het milieu en sociale elementen in bedrijfsstrategieën geven meer waarde en dragen bij tot een betere samenleving. Je moet alleen niet de beste van de wereld, maar ook de beste vóór de wereld willen zijn." Die visie ziet Matton ook bij jongere generaties die solliciteren bij Ecosteryl. Ze doen dat niet alleen voor het loonstrookje aan het einde van de maand. In hun zoektocht naar zingeving zoeken ze een werkplek die ook een toegevoegde waarde heeft voor de maatschappij. "Onze missie is te streven naar een bedrijf dat gezondheidsproblemen de wereld uithelpt door medische vervuiling tegen te gaan. Daarnaast zetten we in op duurzaamheid en verantwoord investeren. Die meerwaarde waarderen sollicitanten en werknemers. Zo creëer je een uitermate gemotiveerde ploeg." Behalve CEO van AMB Ecosteryl is Amélie Matton moeder van twee kleine kinderen. "Veel vrouwen cijferen zich op professioneel gebied voor een lange periode weg om te focussen op hun gezin. Daarna wordt het vaak moeilijk om je plaats weer op te eisen. Het is onrechtvaardig dat het moederschap en een carrière niet te combineren vallen. Een vrouw zou niet hoeven te kiezen. Eigenschappen die je als moeder ontwikkelt, kunnen zeker ook in een bedrijf van pas komen." Toen Matton in het bedrijf kwam, werkten er slechts twee vrouwen. Nu is ongeveer een derde van de medewerkers een vrouw. En er zullen er nog volgen, daar is Matton zeker van. Maar aan de onderhandelingstafel is ze nog al te vaak de enige vrouw. "De techwereld blijft een mannenbastion. De sector heeft vrouwelijke doorzetters nodig. Als vrouw moet je jezelf onmisbaar kunnen maken en legitimiteit vergaren." Ziet ze zichzelf als een rolmodel in de sector? "Ik hoop dat ik er een kan zijn. Andere vrouwen mogen altijd bij mij aankloppen om te discussiëren over carrièrekansen of om gebruik te maken van mijn kennis. Maar uiteindelijk moet het ook uit jezelf komen. Ik denk dat vrouwen hun talenten te vaak onderschatten. Misschien zijn we soms niet ambitieus genoeg. In ieder geval wil ik vrouwen oproepen om altijd naar de toekomst te kijken en alert te zijn voor de kansen. Je moet altijd een volgende uitdaging op het oog hebben, zelfs als dat onbekende op het eerste gezicht een mannelijkere eigenschap of business lijkt te zijn."