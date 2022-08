Amazons nieuwe show met grappige veiligheidscamerabeelden is verre van onschuldig.

'Veel meer dan uitlach-tv, lijkt Ring Nation een pr-campagne om alles wat naar schending van privacy ruikt aaibaar en grappig te maken', zegt Laurence Van Elegem, content director bij nexxworks.

Af en toe zie je zo'n nieuwtje passeren dat op het eerste gezicht onschuldig en zelfs wat onnozel lijkt, maar onder de oppervlakte een slimme en misschien licht dubieuze strategie verbergt. MGM's aankondiging dat het een virale videoshow - Ring Nation - gaat maken met grappige beelden van de veiligheidscamera's van Ring is daar een prachtig voorbeeld van.

Na wellicht een eerste facepalm-reactie, volgt het besef dat Ring het veiligheidscamerabedrijf is van Amazon dat onder andere een slimme videodeurbel verkoopt. Ook MGM is in handen van Amazon. Net als - sinds ongeveer vorige week - iRobot overigens, het bedrijf dat de populaire Roomba-stofzuigers produceert. Maar over dat laatste straks meer.

Welke gedachte ligt achter Ring Nation? Heeft het te maken met streaming, waarin Amazon niet meteen een leidende rol speelt? Weinig waarschijnlijk. Ik zie twee veel belangrijkere redenen. Eén, de normalisatie van een weinig populaire (bij het publiek) maar heel nuttige (vooral voor Amazon) technologie. En twee, de opkomst van Web3.

Aaibaarheidsfactor

De voorbije maanden zijn Amazon en Ring op een weinig gunstige manier in het nieuws verschenen, toen wifi-informatie en adressen van gebruikers werden gelekt en er daarnaast ook toegang tot camerabeeldmateriaal aan de politie werd bezorgd, zonder toestemming van de gebruikers. Maar pr-problemen zijn er om aan te pakken, natuurlijk. En hoe kan je beter de aaibaarheid van een merk en een product vergroten dan met grappige virale beelden? Een donkerder onderdeel van deze pr-strategie is dat niet enkel het bedrijf en zijn product zo sympathieker overkomen, maar ook een zeer controversiële technologie. Want hoe ga je om met privacy en veiligheid mocht op een bepaald punt vrijwel iedereen in je buurt zo'n cameradeurbel hebben, waardoor je continu gefilmd wordt - door een privébedrijf - op weg naar en van je huis? Als je dat type beelden normaliseert door ermee te laten lachen en dus de dreigende facetten ervan probeert te milderen, ben je eigenlijk op heel strategische wijze bezig met je branding: "Hoe kan je onze camerabeelden nu alarmerend vinden? Kijk eens naar die clip met die grappige hond die we anders nooit hadden kunnen opnemen!"

Amazons nieuwe show met grappige veiligheidscamerabeelden is verre van onschuldig.

"Oké, maar met Web3 moeten we ons nooit meer zorgen maken over datamisbruik", zou hier een mooie dooddoener kunnen zijn. Web3 is een nieuwe op blockchaintechnologie gebaseerde en gedecentraliseerde vorm van het internet dat de huidige macht van de bigtechbedrijven - zoals Amazon - zou breken omdat de gebruikersdata in de handen zouden blijven van de gebruiker en niet meer in het bezit van het bedrijf, zoals dat nu gebeurt.

Welke data willen we vrijgeven?

Amazon is uiteraard niet het type bedrijf dat braaf zit te wachten tot Web3 zijn datarijke businessmodel in moeilijkheden zal brengen. En ik vermoed dat die 'dreiging' ook schuilt achter de acquisitie van iRoomba en, iets langer geleden, de aankondiging dat het One Medical wil overnemen. Wat Amazon wellicht wil, is nu zo snel mogelijk, zo veel mogelijk én zo divers mogelijke data verzamelen om te achterhalen welke informatie gebruikers wel willen openstellen wanneer Web3 die ooit allemaal in een veilig kluisje (een cryptowallet of een solid pod) kan laten opbergen.

Maar eerst even een denkoefening. Stel dat we inderdaad allemaal op het punt komen dat we onze data achter gesloten deuren kunnen houden zodat bedrijven die niet meer kunnen misbruiken? Welke data zouden we dan wél willen openstellen? Data over ons shoppingsgedrag? Lijkt me niet. Over waar we geweest zijn? Misschien, mocht er een nuttige use case achter zitten. Maar (mentale) gezondheidsdata? Om zelf gezonder te kunnen leven, maar misschien ook om onderzoeken naar dodelijke ziektes vooruit te helpen. Ja, toch? Of smarthomedata die ervoor zullen zorgen dat we veel energiezuiniger en comfortabeler kunnen leven? Wellicht ook. En ja, Amazon is nu net 'toevallig' zwaar in die twee niches aan het investeren.

In healthcare bezit het intussen Pillpack (2018), Teladoc Health (2022), Halo (2020) en lanceerde het een aantal coronavirustestlabs (2020) alsook Amazon Care (2021) voor zijn eigen werknemers. Uiteraard is healthcare al een hele tijd een interesseveld voor big tech (net omdat mensen daar met plezier hun data voor vrijgeven), maar ik vermoed toch dat Web3 (en daarvoor de pandemie) de aantrekkingskracht ervan wel vergroot hebben. Het aanbod van smarthomediensten mag dan iets beperkter zijn, de combinatie van Alexa, Ring, Eero en Roomba zorgt er wel voor dat Amazon ieder kleinste hoekje van je huis kan zien en horen. En heel wat mensen staan daar toch wat weigerachtig tegenover. Het is best grappig ook dat de Federal Trade Commission (FTC) onlangs nog Meta verboden heeft om Within over te nemen, bekend van de virtuelerealiteits-workoutapp Supernatural, maar dat het er weinig problemen mee lijkt te hebben dat Amazon alles over ons huis(gedrag) weet. Maar dat volledig terzijde.

Zoals ik zei: Ring Nation is veel minder onschuldig dan op het eerste gezicht mag lijken. Veel meer dan uitlach-tv, lijkt het een pr-campagne om alles wat naar schending van privacy ruikt aaibaar en grappig te maken. Slim. Maar misschien niet meteen de richting die het best is voor onze maatschappij.

