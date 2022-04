De allereerste vakbondsvertegenwoordiging bij Amazon in de Verenigde Staten komt er. Werknemers uit een depot van de Amerikaanse internetwinkel in New York hebben gestemd voor de oprichting van een vakbond.

De stemming was duidelijk: er waren 2.654 stemmen voor de oprichting van een vakbond, Amazon Labor Union (ALU), en 2.131 tegen. Het bedrijf uit Seattle heeft gedurende een kwarteeuw vakbonden uit zijn Amerikaanse operaties kunnen houden. Nu zal het moeten beginnen met onderhandelingen over bijvoorbeeld hogere lonen. Mogelijk inspireert de uitslag ook werknemers in andere vestigingen. Een jaar geleden draaide een stemming over de oprichting van een vakbond in een depot in Alabama nog uit in het voordeel van de onlinewinkelreus. Eind april is er een soortgelijke stemming in een ander depot in New York, en Christian Smalls, de oprichter van de vakbond ALU, hoopt verkiezingen te kunnen organiseren in nog twee vestigingen.

