Internetconcern Amazon heeft vrijdag zware klappen te verwerken gekregen op de beurs. De vooruitzichten van de Amerikaanse e-commercereus deden het aandeel na de openingsbel in New York met 12 procent zakken.

Daarmee zag Amazon 116 miljard dollar van zijn marktwaarde in rook opgaan, waardoor die onder de grens van de 1 biljoen dollar ging. Het aandeel koerste zo op het laagste niveau sinds april 2020, bij het begin van de coronacrisis. In de handel nabeurs op donderdag had het aandeel al tot 21 procent in de min gestaan.

Beleggers konden de vooruitzichten van Amazon maar moeilijk verteren. De e-commercereus rekent in het huidige kwartaal - dat heel belangrijk is wegens de eindejaarsfeesten - op de traagste groei ooit in een slotkwartaal. Dat terwijl zijn bedrijfstak voor web- en clouddiensten AWS onder de verwachtingen van analisten presteerde.

Veel grote Amerikaanse bedrijven hebben hun beurswaarde dit jaar zien kelderen. Zo zakte de maker van elektrische auto's Tesla, dat op een bepaald moment meer dan 1,2 biljoen dollar waard was, weg tot 710 miljard dollar, terwijl Facebook-moeder Meta na zijn piek van 1,08 biljoen dollar vorig jaar zowat driekwart van haar beurswaarde verloor.

