'Amazon imiteert Ford'

In 1914 overtuigde Henry Ford zijn raad van bestuur om de arbeiders van het autoconcern 5 dollar per dag te betalen, meer dan het dubbele van het Amerikaanse minimumloon. In 2018 heeft Jeff Bezos zijn internetbedrijf Amazon ervan overtuigd de werknemers in de Verenigde Staten minstens 15 dollar per uur te betalen, tegenover het federale minimum van 7,25 dollar.

...