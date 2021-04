De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon heeft erkend dat chauffeurs soms moeten plassen in lege flessen, omdat ze geen toilet kunnen vinden. Het bedrijf had dat enkele dagen geleden nog ontkend, na een bericht van de Democratische volksvertegenwoordiger Mark Pocan.

'Het is niet omdat jullie werknemers 15 dollar betalen per uur dat jullie een "progressieve werkplek" zijn, wanneer jullie werknemers doen plassen in flesjes water', zo had Pocan geschreven op de microblogsite Twitter.

Amazon ontkende eerst. 'Gelooft u dat plasverhaal echt? Dan zou er niemand voor ons werken', reageerde een officieel Amazon-account op Twitter. Maar nadat verschillende media met getuigenissen van werknemers waren gekomen, verontschuldigde Amazon zich bij Pocan. 'We weten dat chauffeurs soms moeilijk een toilet kunnen vinden vanwege het verkeer of omdat ze op kleine wegen rijden, en zeker nu in coronatijden veel openbare wc's gesloten zijn', aldus Amazon.

Vakbonden

Sigh.



This is not about me, this is about your workers—who you don't treat with enough respect or dignity.



Start by acknowledging the inadequate working conditions you've created for ALL your workers, then fix that for everyone & finally, let them unionize without interference. https://t.co/tdIns0AR66 — Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) April 3, 2021

Volgens Amazon gaat het om een probleem waarmee de hele sector kampt. 'We willen dit oplossen. We weten nog niet hoe, maar we zullen oplossingen zoeken.' De politicus reageerde met een 'zucht'. 'Het gaat niet om mij, maar wel om jullie werknemers, die jullie niet met genoeg respect en waardigheid behandelen', tweette hij. 'Erken de onvoldoende arbeidsomstandigheden die jullie voor al jullie werknemers hebben gecreëerd en doe er iets aan.'

Pocan riep Amazon ook op om vakbonden toe te laten. Begin deze week eindigde nog een stemming over de oprichting van een vakbond in een magazijn van de webwinkelgigant in Alabama. Het zou de eerste vakbond zijn bij Amazon in de Verenigde Staten. De resultaten van de stemming zijn nog niet bekend.

'Het is niet omdat jullie werknemers 15 dollar betalen per uur dat jullie een "progressieve werkplek" zijn, wanneer jullie werknemers doen plassen in flesjes water', zo had Pocan geschreven op de microblogsite Twitter. Amazon ontkende eerst. 'Gelooft u dat plasverhaal echt? Dan zou er niemand voor ons werken', reageerde een officieel Amazon-account op Twitter. Maar nadat verschillende media met getuigenissen van werknemers waren gekomen, verontschuldigde Amazon zich bij Pocan. 'We weten dat chauffeurs soms moeilijk een toilet kunnen vinden vanwege het verkeer of omdat ze op kleine wegen rijden, en zeker nu in coronatijden veel openbare wc's gesloten zijn', aldus Amazon.Volgens Amazon gaat het om een probleem waarmee de hele sector kampt. 'We willen dit oplossen. We weten nog niet hoe, maar we zullen oplossingen zoeken.' De politicus reageerde met een 'zucht'. 'Het gaat niet om mij, maar wel om jullie werknemers, die jullie niet met genoeg respect en waardigheid behandelen', tweette hij. 'Erken de onvoldoende arbeidsomstandigheden die jullie voor al jullie werknemers hebben gecreëerd en doe er iets aan.' Pocan riep Amazon ook op om vakbonden toe te laten. Begin deze week eindigde nog een stemming over de oprichting van een vakbond in een magazijn van de webwinkelgigant in Alabama. Het zou de eerste vakbond zijn bij Amazon in de Verenigde Staten. De resultaten van de stemming zijn nog niet bekend.