De huidige tendens bij de consument om steeds meer online te winkelen heeft Amazon ook in het derde kwartaal geen windeieren gelegd. De omzet steeg met 37 procent naar 96,1 miljard dollar, omgerekend zo'n 82,3 miljard euro, zo maakte het bedrijf donderdag nabeurs bekend. De nettowinst verdrievoudigde en kwam uit op 6,3 miljard dollar.

De snelle omzetgroei heeft Amazon grotendeels te danken aan de coronapandemie doordat heel wat fysieke winkels de deuren moesten sluiten en klanten daarom online alternatieven zochten. Ook de vrees om het virus op te lopen, zorgde ervoor dat veel mensen vanachter hun computer winkelden.

Amazon-topman Jeff Bezos verwacht dat er in de laatste maanden van het jaar, in de aanloop naar de feestperiode, records gebroken zullen worden. Voor het vierde kwartaal houdt het bedrijf rekening met een omzet tussen de 112 en 121 miljard dollar.

'We zien dat klanten steeds vroeger beginnen shoppen voor de feesten, slechts een van de indicaties dat er een uitzonderlijke feestperiode zit aan te komen', aldus Bezos.

