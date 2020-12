De Franse afhandelaar Alyzia heeft de tweede licentie voor de bagage- en platformafhandeling van passagiersvliegtuigen op Brussels Airport gekregen, zo maakte de luchthavenuitbater donderdag bekend.

Alyzia was al sinds 1 juli actief op Brussels Airport. De afhandelaar had immers een tijdelijke licentie gekregen na het faillissement van Swissport in juni 2020.

Alyzia krijgt nu een licentie tot en met oktober 2025. Er werken ongeveer 150 mensen, inclusief uitzendkrachten, allemaal oud-werknemers van Swissport. Alyzia doet de afhandeling voor dertien luchtvaartmaatschappijen, waaronder Alitalia en United Airlines.

Daarnaast is ook Aviapartner Belgium actief als afhandelaar op Brussels Airport, eveneens tot oktober 2025. Volgens de luchthavenuitbater waren er drie kandidaten, waarbij Alyzia 'de beste evaluatie' kreeg.

'Het heeft aangetoond dat zij voldoet aan de nodige objectieve selectiecriteria om op een veilige, correcte en kwalitatieve manier afhandelingsdiensten aan te bieden aan de luchtvaartmaatschappijen, en kreeg bij analyse van de offerte de hoogste scores', klinkt het in een persbericht. Financiële details werden niet meegedeeld.

Alyzia was al sinds 1 juli actief op Brussels Airport. De afhandelaar had immers een tijdelijke licentie gekregen na het faillissement van Swissport in juni 2020. Alyzia krijgt nu een licentie tot en met oktober 2025. Er werken ongeveer 150 mensen, inclusief uitzendkrachten, allemaal oud-werknemers van Swissport. Alyzia doet de afhandeling voor dertien luchtvaartmaatschappijen, waaronder Alitalia en United Airlines. Daarnaast is ook Aviapartner Belgium actief als afhandelaar op Brussels Airport, eveneens tot oktober 2025. Volgens de luchthavenuitbater waren er drie kandidaten, waarbij Alyzia 'de beste evaluatie' kreeg. 'Het heeft aangetoond dat zij voldoet aan de nodige objectieve selectiecriteria om op een veilige, correcte en kwalitatieve manier afhandelingsdiensten aan te bieden aan de luchtvaartmaatschappijen, en kreeg bij analyse van de offerte de hoogste scores', klinkt het in een persbericht. Financiële details werden niet meegedeeld.