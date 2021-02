Een Boeing 777 van de luchtvaartmaatschappij Rossiya Airlines heeft vrijdagochtend een noodlanding moeten maken in Moskou door problemen met de motor. De noodlanding komt nog geen week nadat eenzelfde toestel van het Amerikaanse United Airlines boven de stad Denver delen van een motor verloor nadat die in brand was gevlogen.

De vlucht van Rossiya Airlines vervoerde vracht van Hongkong naar Madrid, aldus een medewerker van de luchthaven Sjeremetjevo in Moskou. Boeing noch Rossiya Airlines is opdit moment beschikbaar voor commentaar.

De bemanning van het toestel vroeg de noodlanding aan nadat de linkermotor begon te sputteren, meldt het Russische persbureau Interfax. Bij de noodlanding vielen geen gewonden.

Om welk type motor het gaat bij de Rossiya Airlines-Boeing is nog niet bekend. Het incident in de Verenigde Staten was met een Boeing 777 met een PW4077-motor van de fabrikant Pratt & Whitney. Uit een eerste onderzoek naar de stukken die bij de motor van die Boeing waren afgebroken, bleek dat er een scheur in zat die mettertijd was gegroeid.

Boeing aan de grond

De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA had eerder deze week een onmiddellijke inspectie ingesteld van alle toestellen van het type Boeing 777-200 met een motor van Pratt & Whitney van het type PW4000. Die toestellen worden tijdens het onderzoek aan de grond gehouden, nadat zaterdag een motor uitviel bij een vlucht van United Airlines.

De inspecteurs inspecteren meer bepaald de titanium turbinebladen aan de voorkant van de motoren moeten inspecteren, aldus de FAA. De nationale transportveiligheidsraad zei maandag dat een turbineblad mogelijk als gevolg van metaalmoeheid barstte en daarop in brand vloog. Toen de motor van de 26 jaar oude Boeing van United Airlines vlucht 328 zaterdag vlam vatte boven de Amerikaanse staat Colorado, kwamen meerdere onderdelen naar beneden. Die belandden in een buitenwijk van de stad Denver. De motoren waarover het gaat, zijn gemonteerd in 128 toestellen. Dat stemt overeen met minder dan 10 procent van alle Boeing 777-toestellen wereldwijd. Boeing liet daarop weten dat het achter de inspectie staat en met klanten zal samenwerken in het inspectieproces.

