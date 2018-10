Alpro werft aan in Wevelgem: 120 nieuwe medewerkers

In het zuiden van West-Vlaanderen heerst er een arbeidskrapte, vooral voor technisch geschoold personeel. Bedrijven doen er dus alles aan om op te vallen in de 'War for Talent'.

Alpro pakt uit met een nieuwe campagne. James Cook wordt het gezicht van 'Word de pro in Alpro'. Zo is er een campagnefilm gemaakt die zelfs in de bioscopen te zien zal zijn. "Net omdat Alpro gelegen is in een regio met een zeer lage werkloosheidsgraad, is opvallen als werkgever bij actieve en latente werkzoekenden noodzakelijk. De slogan vat precies samen wat we willen zeggen. Elke werknemer staat centraal bij Alpro", aldus Sven Lamote, CEO van Alpro. "Door de passie en kennis van al onze werknemers samen te brengen, maken we samen elke dag opnieuw het verschil. Samen het hart van het bedrijf zijn, is wat werken bij Alpro uniek en 'pro' maakt. Nu nodigen we graag nog meer mensen uit om pro's te worden bij Alpro."

Alpro zoekt 120 nieuwe krachten van wie 100 voor de vestiging in Wevelgem. Vooral operatoren en technisch geschoold personeel zijn nodig. Dat is nodig om de groei te bestendigen want de productiecapaciteit is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld in Wevelgem.

"Uit intern onderzoek blijkt dat vooral de boeiende jobinhoud, die hand in hand gaat met interessante werkvoorwaarden, de opleiding- en doorgroeimogelijkheden, de positieve werksfeer en de locatie belangrijke troeven zijn die ons als werkgever zo bijzonder maken", zegt Lamote.

Alpro telt in België bijna 1.000 medewerkers, van wie 800 in Wevelgem.