Door een forse toename van de advertentie-inkomsten van Google en YouTube is de nettowinst van moederbedrijf Alphabet in het eerste trimester van dit jaar quasi verdrievoudigd.

Dat blijkt uit een persmededeling van het bedrijf.

De nettowinst van Alphabet steeg van 6,8 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2020 tot 17,93 miljard dollar in de eerste drie maanden van dit jaar. De stevige winst weerspiegelt de toegenomen online-activiteiten van consumenten tijdens de coronapandemie, zo duidde financieel directeur Ruth Porat.

De omzet van de techgigant steeg met 34 procent tot 55,3 miljard dollar. Liefst 44,7 miljard dollar is afkomstig van adverteerders. De opbrengsten uit zoekmachine Google namen met 30 procent toe tot 32 miljard dollar. Videoplatform YouTube droeg zes miljard dollar bij. Dat is ongeveer 50 procent meer dan een jaar eerder. Hoewel de tak nog steeds verlieslatend is, dikte ook de omzet van de cloudactiviteiten van Alphabet stevig aan, tot vier miljard dollar. Ook dat is een toename met ongeveer 46 procent.

