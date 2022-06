De coöperatieve bank NewB heeft zaterdag haar jaarlijkse algemene vergadering gehouden.De jaarrekening van vorig jaar werd door slechts zes van de elf (of 54,6 procent) van de institutionele investeerders goedgekeurd, terwijl de begroting van dit jaar geen meerderheid achter zich kreeg, meldt De Tijd. Eén institutionele investeerder onthield zich, vijf stemden tegen. De identiteit van de tegenstemmers is niet bekend.

Maar omdat de goedkeuring van het budget geen wettelijke verplichting is, zal NewB geen nieuwe algemene vergadering organiseren, zegt CEO Thierry Smets na afloop aan Belga. 'We gaan wel informeren bij de investeerders waarom ze tegen hebben gestemd. We gaan ook proberen om eventuele aanpassingen door te voeren in de begroting, voor zover dat mogelijk is'. De topman verwees naar het feit dat het boekjaar al bijna halverwege is. 'Een nieuwe algemene vergadering plannen we niet, maar we willen wel communiceren. Dat past in onze waarden van transparantie'.

Het toenemend ongenoegen bij de institutionele aandeelhouders is geen verrassing. Vrijdag lieten enkele aan La libre Belgique verstaan dat ze op de algemene vergadering tegen de jaarrekening zouden stemmen, wegens het zwakke commerciële beleid van de bank. Vorig jaar leed NewB een verlies van ruim 9 miljoen euro. De bedrijfsrevisor gaf ook een negatief advies over de continuïteit van het bedrijf. Voor dit jaar wordt zelfs een verlies van 11 miljoen verwacht, schrijft Le Soir. NewB slaagt er niet voldoende in om spaargeld om te zetten in kredieten, wat door de negatieve depositorente bij de ECB geld kost.

Bovendien moet de coöperatieve bank van de regulator (de Nationale Bank, red.) tegen eind september op zoek naar 40 miljoen euro vers kapitaal. De grootste investeerder -de Franse verzekeraar Monceau- zei eerder al niet te zullen deelnemen aan die operatie. Volgens CEO Thierry Smets zijn er zaterdag op de algemene vergadering wel vragen gesteld over de kapitaalverhoging, maar viel er vanuit het bedrijf geen nieuws te vertellen.

Alle resoluties die zaterdag op de agenda stonden -behalve dus de begroting- werden goedgekeurd. De stemming gebeurde in drie verschillende colleges: A, B en C, respectievelijk de lidorganisaties, de burgers en de institutionele investeerders. 'Bij het A-college en het B-college was het resultaat positief over de hele lijn', zegt de bank een persbericht. 'Met deze stemming bevestigt de algemene vergadering het vertrouwen in NewB'. Aan de stemming namen 2.763 burgers, 43 lidorganisaties en 11 institutionele investeerders deel.

De coöperatieve bank timmerde lang aan de weg om een banklicentie te krijgen. In 2011 starten de plannen, om pas begin 2020 een bankvergunning te krijgen van de Nationale Bank. Het bedrijf richtte zich voor zijn financiering op particulieren, maar ook op middenveldorganisaties en institutionele beleggers zoals de Brusselse en Waalse overheid of de Franstalige universiteit ULB.

