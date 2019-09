Alfred Stern (CEO Borealis) over de toekomst van de petrochemie: 'Het wegwerpmodel is een oud model'

Het chemiebedrijf Borealis investeert 1 miljard euro in een nieuwe propyleenfabriek in Kallo. Volgens CEO Alfred Stern is de circulaire economie de toekomst voor de petrochemische industrie. "Hoe we met plasticafval omgaan, is niet aanvaardbaar."

ALFRED STERN "België is een belangrijk land voor Borealis." © Emy Elleboog

De toplui van het internationale chemieconcern Borealis staken vorige week in Kallo de eerste spade in de grond voor de bouw van een propyleenfabriek in de Antwerpse haven. De nieuwe productie-eenheid zal propyleen uit propaan maken. Propyleen is de grondstof voor de productie van diverse chemicaliën en kunststoffen zoals polypropyleen. Borealis investeert 1 miljard euro, goed voor een honderdtal nieuwe banen bij het chemiebedrijf. Tijdens de bouw zal gemiddeld een duizendtal arbeiders aan de slag zijn op de site.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×