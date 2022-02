De Belg Alexandre Van Damme verlaat aan het einde van zijn mandaat de raad van bestuur van Kraft Heinz. Dat maakte de Amerikaanse voedingsreus bekend.

De discrete Van Damme (59) is een van de rijkste Belgen en een belangrijke familiale aandeelhouder van bierbrouwer AB InBev. In 2018 volgde hij de Amerikaanse investeerder Warren Buffett op als bestuurder bij Kraft Heinz.

Tussen april van dat jaar en mei vorig jaar bouwde De Belg zijn belang in de voedingsreus uit tot 1,15 procent. Vier jaar later vertrekt Van Damme weer uit de raad van bestuur.

Zijn mandaat zal tijdens de algemene vergadering later dit jaar niet worden verlengd, zo meldde Kraft Heinz vrijdag in een mededeling, waarover De Tijd eerder al berichtte.

Het concern prijst de Belg voor de 'jaren van gedistingeerde dienst'.

Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van Buffett, schuift Alicia Knapp (43) naar voren als Van Dammes opvolger. Zij is CEO en voorzitter van BHE Renewables, het groene-energiebedrijf van Berkshire Hathaway.

Buffett speelde een belangrijke rol in de creatie van Kraft Heinz, ontstaan na de fusie tussen Kraft Foods en H.J. Heinz. Berkshire Hathaway werkte samen met investeerder 3G Capital - een vehikel van een aantal Braziliaanse miljardairs gelinkt aan AB InBev - om ketchupmaker Heinz over te nemen in 2013. Een kleine twee jaar later werd Heinz samengevoegd met Kraft Foods.

