Alessandro Mazzocchetti leidt de financiën van de snelgroeiende softwarespecialist Odoo in goede banen. "Je moet altijd in alles een stapje voor zijn."

Alessandro Mazzocchetti is het bewijs dat een mens vele levens kan hebben. Een eerste leidde de Italiaan, die een rechtendiploma haalde aan de universiteit van Napels, in de juridische afdelingen van grote bedrijven. "Maar ik ging beseffen dat de wet mijn ding niet was", blikt hij terug. "En toen kreeg ik om persoonlijke redenen de kans om naar België te komen."

Hij begon opnieuw te studeren aan de Solvay School, studeerde af op zijn 28ste en begon aan een financiële carrière. Hij werd onder meer CFO van de Waalse kunststoffenspecialist Nanocyl, werkte bij de kalksteenproducent Carmeuse en verstrekte financieel advies aan kmo's. Eind 2015 ontmoette hij Fabien Pinckaers, de baas van het softwarebedrijf Odoo, dat op zoek was naar een financieel directeur. "De overstap is vlot gegaan. Ik hield van het bedrijf en van de cultuur. Ik dacht, waarom niet?" zegt Mazzocchetti. Het was ook een mooie uitdaging voor een man die het veldwerk verkiest boven vergaderingen. "Ik maak graag mijn handen vuil."

Vanaf nul

Bij de Waalse specialist in managementsoftware werd Mazzocchetti op zijn wenken bediend. De financiële afdeling bestond uit één accountant. Het bedrijf is nog klein, met een omzet van 8 miljoen euro. "Ik zag een enorme kans om een echte CFO-functie te creëren, om de groei van het bedrijf te ondersteunen. Ik heb de financiering vanaf nul kunnen organiseren", zegt hij.

Nu Odoo bijzonder snel groeit, en ook dochterondernemingen heeft in het buitenland, zet Mazzocchetti boekhoudkundige opleidingen, audits, rapporteringshulpmiddelen en IFRS-rekeningen op. "Het is heel bevredigend werk. Ik kon mijn financiële vaardigheden voor de volle honderd procent in heel het bedrijf gebruiken." Als kers op de taart creëerde hij een personeelsafdeling, die nu honderden mensen rekruteert.

Waarde creëren

"Voor mij is de CFO de architect van de waarde van het bedrijf", legt Mazzocchetti uit. "Hij helpt de CEO waarde te creëren, de kosten te beheersen en beslissingen te nemen in een complex bedrijf." Dat is niet gemakkelijk in een snelgroeiende onderneming. Odoo groeit nog altijd met 40 tot 60 procent per jaar. "Je moet anticiperen op de behoeften, je moet altijd in alles een stapje voor zijn, zoals in de opleidingen en het cashmanagement. Tegelijk moet het financiële in dat soort groeibedrijven op de achtergrond blijven, anders rem je de dynamiek. De financiële afdeling moet ten dienste staan van de onderneming", besluit Alessandro Mazzocchetti.

Bio - Is: CFO van Odoo - Was: functies bij Johnson Controls en Carmeuse, CFO bij Nanocyl

