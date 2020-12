Supermarktketen Aldi neemt in Frankrijk 547 filialen en drie magazijnen van concurrent Groupe Casino over.

Het gaat om de grootste overname in de geschiedenis van de groep Aldi Nord, meldt het bedrijf. Aldi Nord baat ook de Belgische Aldi-winkels uit.

De deal is 717 miljoen euro waard, aldus Aldi Nord. In maart had het al een bindend bod uitgebracht, nu zijn alle goedkeuringen geregeld.

De integratie van de winkels zou tegen eind 2021 rond moeten zijn. De meeste filialen werden tot nu toe onder het merk Leader Price uitgebaat.

Het gaat om de grootste overname in de geschiedenis van de groep Aldi Nord, meldt het bedrijf. Aldi Nord baat ook de Belgische Aldi-winkels uit.De deal is 717 miljoen euro waard, aldus Aldi Nord. In maart had het al een bindend bod uitgebracht, nu zijn alle goedkeuringen geregeld. De integratie van de winkels zou tegen eind 2021 rond moeten zijn. De meeste filialen werden tot nu toe onder het merk Leader Price uitgebaat.