De Duitse supermarktketen Aldi gaat volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk 2.000 mensen aanwerven en op twee jaar tijd zo'n 1,3 miljard pond investeren in het land. Aldi wil zo zijn groei versnellen in het VK.

De extra banen komen er bovenop de 7.000 nieuwe aanwervingen van de voorbije twee jaar in het land, luidt het in een communiqué. De discounter beschikt in het VK over 41.000 werknemers en 920 winkels.

Aldi stelt dat het zijn groei wil versnellen. Momenteel staat het bedrijf met een marktaandeel van 8 procent op de vijfde plaats, na de afgelopen tien jaar met meer dan 5 procent te zijn gegroeid, volgens cijfers van onderzoeksbureau Kantar.

De supermarktketen is van plan om op twee jaar tijd 100 nieuwe winkels te openen en in Greenwich een nieuw betaalsysteem zonder kassa's te testen, waarbij camera's, sensoren en kunstmatige intelligentie worden gebruikt om te bepalen wat de klanten in hun boodschappenmandje hebben gedaan - een systeem dat reeds door Amazon Fresh in Londen is getest.

Aldi zag net als de andere supermarktketens zijn verkoopcijfers stijgen sinds het begin van de gezondheidscrisis en profiteerde onder andere van de sluiting van veel restaurants en cafés tijdens de lockdowns. De omzet voor 2020 steeg met 10,2 procent tot 13,5 miljard pond. Maar de winst vóór belastingen daalde wel met 2,5 procent tot 264,8 miljoen pond, 'afgeremd door de voortdurende investeringen in (lage) prijzen en de kosten die gelieerd zijn aan de pandemie', aldus het bedrijf.

