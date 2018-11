Albert Heijn mag winkel openen in Lokeren

Volgens concurrent Carrefour maakt Albert Heijn zich schuldig aan concurrentievervalsting door een vestiging te openen op 200 meter van waar het vroeger al een filiaal had. Die winkel moest verdwijnen na de fusie van Delhaize en Ahold. Dat huwelijk mocht immers enkel doorgaan als Ahold en Delhaize 13 winkels aan concurrenten verkochten.

In Lokeren nam Carrefour vorig jaar de winkel van Albert Heijn over. Dat die laatste nog geen jaar later vlak bij een nieuw filiaal opent, zet kwaad bloed bij Carrefour. De ondernemingsrechtbank oordeelde donderdag echter 'volledig in het voordeel van Albert Heijn'.

De winkel kan dus zoals gepland op 12 december de deuren openen, meldt Albert Heijn. Er gaan 50 mensen aan de slag. Bij Carrefour kan woordvoerder Baptiste Van Outryve het vonnis niet bevestigen. 'We hebben de definitieve teksten nog niet ontvangen. Van zodra we ze hebben, zullen we bekijken of we in beroep kunnen gaan', zegt hij