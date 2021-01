Vlaanderen heeft al voor 1,7 miljard euro aan premies uitbetaald aan zelfstandigen en ondernemers naar aanleiding van de coronacrisis. Dat heeft Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) donderdag gezegd in het Vlaams Parlement.

Om de economische impact van de coronacrisis te milderen, heeft de Vlaamse regering een pakket steunmaatregelen uitgewerkt, gaande van tegemoetkomingen bij verplichte sluitingen tot ondersteuning voor omzetverlies. Rode draad doorheen de maatregelen is de wil om zoveel mogelijk structureel gezonde bedrijven door de crisis te loodsen en onnodige faillissementen te vermijden.

De Vlaamse regering heeft volgens minister Crevits de voorbije maanden bijna 300.000 steundossiers ontvangen voor de hinder- en dagpremies, de corona- en de compensatiepremie en het Vlaams beschermingsmechanisme. Alles samen goed voor een bedrag van 1,7 miljard euro.

Hinder- en dagpremies

Het grootste deel van dat bedrag is gegaan naar de hinder- en de dagpremies, met name bijna 1,2 miljard euro voor bedrijven die door de overheidsmaatregelen verplicht de deuren moesten sluiten. Er waren ruim 6.000 terugvorderingen voor een bedrag van bijna 46,5 miljoen euro.

Het Vlaams beschermingsmechanisme is de tegemoetkoming voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60 procent tijdens een bepaalde periode in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De aanvragen voor het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme (steun voor de periode van 1 oktober tot half november) werden eind 2020 afgesloten. Er waren meer dan 62.000 aanvragen voor bijna 176 miljoen euro.

17.000 dossiers

Voor de periode 15 november-31 december kunnen de aanvragen sinds deze week gebeuren. Na twee dagen werden er al ruim 17.000 dossiers aangevraagd. 43,5 miljoen werd al in uitbetaling gesteld.

Daarnaast is de mogelijkheid om handelshuurleningen aan te vragen sinds dit jaar verruimd. De maatregel houdt in dat de Vlaamse overheid tot 4 maanden huur voorschiet op voorwaarde dat de verhuurder ook huur kwijtscheldt. Er zijn al 610 leningen goedgekeurd voor een bedrag van 5,2 miljoen euro.

De twee oproepen voor de voorschotregeling voor events resulteerden in 143 goedgekeurde dossiers voor een bedrag van ongeveer 42,5 miljoen euro.

Globalisatiepremie

Er komt volgens minister Crevits ook nog een globalisatiepremie voor ondernemingen die de drie laatste kwartalen van 2020 zware omzetverliezen hebben geleden. Het gaat dan om omzetverliezen van 70 of 90 procent. Denk aan ondernemingen in de eventsector. Zij kunnen rekenen op een steunbedrag van 10 procent van hun omzet (met aftrek van de reeds ontvangen premies in 2020).

