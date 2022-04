Er zijn intussen al 29 salmonella-infecties in België die gelinkt kunnen worden aan de fabriek van Ferrero in Aarlen. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) woensdag.

Sinds enkele weken zijn er verschillende gevallen van salmonella gemeld in Europa, die gelinkt zijn aan een overdracht van een besmetting in de Ferrero-fabriek in Aarlen.

Het FAVV, het Nationaal Referentielaboratorium voor Salmonella bij Sciensano en de Gemeenschappen (Agentschap Zorg & Gezondheid, Aviq en GGC Brussels) voeren sindsdien een onderzoek uit naar mogelijke gelinkte salmonellabesmettingen in België.

Op basis van gedetailleerde DNA-analyses op verschillende stoelgangstalen van Belgische patiënten, kunnen op dit moment 29 cases gelinkt worden aan deze salmonella-uitbraak.

Naast de 29 cases, waar nu al een verband is gevonden met deze salmonella-uitbraak, worden in ons land op dit ogenblik een twintigtal bijkomende salmonellagevallen uit de afgelopen maanden ook als verdacht beschouwd. Doorgedreven genetische analyses moeten nu uitsluitsel geven of deze gevallen effectief aan Ferrero in Aarlen gelinkt zijn.

Intussen zijn er besmettingen gemeld in acht Europese landen en het Verenigd Koninkrijk. Al 150 gevallen konden via stoelganganalyse en patiëntenbevraging worden bevestigd.

Het onderzoek bij de fabriek in Aarlen en de mogelijke oorzaak van de salmonella-infecties is nog steeds lopende. Het FAVV besliste vorige week al om de toelating van de fabriek in Aarlen in te trekken en alle producten van het Gamma Kinder die daar worden geproduceerd terug te roepen van bij de consument.

