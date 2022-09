Gasleverancier Uniper komt in handen van de Duitse staat, zo bericht persagentschap Bloomberg op basis van bronnen dicht bij het dossier. Volgens Bloomberg hebben de Duitse regering en het Finse moederbedrijf Fortum hierover een akkoord bereikt. Volgens de Duitse krant Handelsblatt zou het 'om de grootste reddingsoperatie in de Duitse geschiedenis' kunnen gaan.

Bloomberg heeft het over een totale blootstelling voor de Duitse staat van meer dan 20 miljard euro. Zo is er sprake van een kredietlijn van 13 miljard aan Uniper en een kapitaalinjectie van 8 miljard. Business Insider spreekt zelfs over 30 miljard euro waarmee de Duitse staat over de brug zou komen.

Germany is planning to inject about 8 billion euros into Uniper as part of a historic agreement to nationalize the gas giant https://t.co/MQaTcd6zTD — Bloomberg (@business) September 20, 2022

Bij de Duitse overheid wil men nog niet reageren op het bericht. 'Alle betrokken partijen werken hard aan een duurzame oplossing voor Uniper', luidt het. Woensdag zou er een officiële bevestiging komen, zeggen de anonieme bronnen aan Bloomberg. De Duitse regering zou het belang van Fortum in Uniper overnemen en extra geld in het gasbedrijf stoppen zodat het zijn leningen kan terugbetalen.

Geruchten over een mogelijke nationalisering circuleerden al langer. Zo zou de Duitse regering naast Uniper ook twee andere gasimporteurs, VNG en Securing Energy for Europe (SEFE), willen nationaliseren. Doordat er veel minder gas uit Rusland komt, zeker sinds de sluiting van Nord Stream 1, zijn de bedrijven in financiële problemen gekomen. Door de staat eigenaar te maken van de drie ondernemingen hoopt Berlijn te voorkomen dat de hele energiemarkt instort.

Uniper bevestigde eerder al dat er gesprekken liepen over een meerderheidsbelang van de Duitse overheid. SEFE is het voormalige Gazprom Germania, de Duitse divisie van het Russische staatsgasconcern Gazprom dat de energiemarkt met het afknijpen van de gastoevoer onder grote druk zet.

De Duitse overheid vreest een domino-effect, waarbij na het omvallen van één energieleverancier meerdere sectorgenoten zouden volgen. Uniper en VNG vroegen de regering al eerder om steun. Duitsland nam eerder dit jaar de controle over bij het bestuur van het toenmalige Gazprom Germania, omdat een obscure verkoop van dit bedrijf niet was gemeld bij de autoriteiten.

Door de nationalisering zou ook de Duitse gasheffing die bedoeld was om de gasimporteurs te compenseren voor duurdere import, mogelijk worden aangepast, zo wordt dinsdag bevestigd op het kabinet van Duits minister van Economie Robert Habeck. De heffing moet vanaf 1 oktober worden betaald door alle gasgebruikers en was vastgelegd op zo'n 2,4 eurocent per kilowattuur.

In Finland zorgde het bericht over de nationalisering dan weer voor politieke spanningen. De oppositie heeft twee moties van wantrouwen ingediend in het parlement, omdat de verliezen voor de Finse belastingbetaler in de miljarden dreigen op te lopen. Maar verwacht wordt dat de coalitie van Sanna Marin de vertrouwensstemming zal overleven.

