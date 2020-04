Vakbonden en directie hebben bij warenhuisketens Colruyt en Lidl een akkoord bereikt over een reeks 'coronacompensaties'. Dat maakt de Franstalige vleugel van de christelijke vakbond CNE dinsdagavond bekend.

Bij Colruyt gaat het om tijdelijke compensatiemaatregelen voor de hele groep, niet alleen voor het personeel in de winkels maar ook op de centrale diensten en bij de filialen Bioplanet, Okay, Okay compact, CRU, Dreamland en Dreambaby. Concreet heeft men recht op extra verlofdagen berekend voor de periode tussen 9 maart en 30 juni, premies en een compensatie onder de vorm van maaltijdcheques. Bij Lidl voorziet het protocolakkoord dat bonden en directie afsloten in extra vakantiedagen voor het winkelpersoneel en het administratief personeel. De referentieperiode voor de berekening loopt van 13 maart tot einde juni. Telewerkers hebben recht op een dagvergoeding en het voltallige personeel ontvangt ecocheques.