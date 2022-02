De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft in 2021 de hoogste winst in zijn geschiedenis geboekt. Dankzij meer leveringen van toestellen en kostenbesparingen kon Airbus een nettowinst in de boeken schrijven van 4,2 miljard euro.

De groep leverde vorig jaar 611 commerciële vliegtuigen af aan klanten, 8 procent meer dan in 2020. Dit jaar wil Airbus de productie opdrijven en 720 toestellen leveren. De operationele winst zou moeten uitkomen rond 5,5 miljard euro, tegen 4,9 miljard euro het afgelopen jaar. Dat was meer dan analisten hadden verwacht. De omzet bedroeg 52,1 miljard euro.

Het vorige recordjaar van Airbus was 2018. In 2019 en 2020 leed het bedrijf miljardenverliezen, eerst wegens een schikking in een grote omkopingszaak en nadien door de impact van de coronacrisis en de afbouw van duizenden arbeidsplaatsen.

De groep leverde vorig jaar 611 commerciële vliegtuigen af aan klanten, 8 procent meer dan in 2020. Dit jaar wil Airbus de productie opdrijven en 720 toestellen leveren. De operationele winst zou moeten uitkomen rond 5,5 miljard euro, tegen 4,9 miljard euro het afgelopen jaar. Dat was meer dan analisten hadden verwacht. De omzet bedroeg 52,1 miljard euro. Het vorige recordjaar van Airbus was 2018. In 2019 en 2020 leed het bedrijf miljardenverliezen, eerst wegens een schikking in een grote omkopingszaak en nadien door de impact van de coronacrisis en de afbouw van duizenden arbeidsplaatsen.