De woningverhuurwebsite Airbnb heeft in een het derde kwartaal een nettowinst geboekt van 219 miljoen dollar. Dat toont aan dat het bedrijf, dat in de december zijn intrede wil maken op de beurs, de coronapandemie goed te boven kan komen.

Het bedrijf publiceerde maandag zijn dossier voor zijn beursintroductie (IPO) op Wall Street. Airbnb werd 13 jaar geleden opgericht in San Francisco en moest een vernieuwing brengen in de reisindustrie. Vandaag telt het platform vier miljoen logementen. Door de coronacrisis, die de reisindustrie heeft doen instorten, daalde de omzet van Airbnb in de eerste negen maanden van het jaar met 32 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 2,5 miljard dollar. 'Covid-19 zal een negatieve impact blijven hebben op onze operationele en financiële resultaten op lange termijn', aldus de Amerikaanse groep.

'We denken echter dat Airbnb een vitale bron van economische heropleving zal zijn voor miljoenen mensen wanneer de wereld zich geleidelijk aan herstelt van de pandemie.' Het platform doet het bovendien nog goed bij mensen die een vakantie boeken in eigen land of in de buurlanden, omdat ze niet meer verder kunnen reizen. Bovendien constateert Airbnb 'dat verblijven van meer dan enkele dagen een stijging kennen, nu thuiswerk "thuiswerken in eender welk huis" op Airbnb is geworden'.

Waarde?

Ook in de zomerseizoenen van 2018 en 2019 boekte Airbnb al winst. Die daalde wel in 2019 (-21 procent tot 267 miljoen dollar) en in 2020 (-17 procent tot 219 miljoen). Deze nettowinsten in bepaalde kwartalen zijn wel een goed teken voor investeerders: andere bedrijven uit de deeleconomie zoals Uber, zijn nog nooit winstgevend geweest. In oktober meldde persagentschap Reuters dat het bedrijf een waardering van meer dan 30 miljard dollar zou kunnen verkrijgen door de IPO. Dat is aanzienlijk meer dan de 18 miljard waarop Airbnb in april werd gewaardeerd toen het bedrijf 2 miljard aan leningen ophaalde bij investeerders. Daarvoor werd de waarde van de onderneming op 21 miljard dollar geschat.

