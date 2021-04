Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM lanceert een kapitaalverhoging van ongeveer 988 miljoen euro, zoals voorzien in het kader van een steunplan door de Franse regering. Dat heeft het bedrijf dinsdag aangekondigd. De alliantie met China Eastern, dat zal deelnemen aan de operatie, wordt versterkt.

De herkapitalisatie omvat de uitgave van 186 miljoen nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging zou kunnen oplopen tot maximum 1,136 miljard euro. De operatie kadert in het steunplan van 4 miljard euro dat door Frankrijk toegezegd werd aan de luchtvaartgroep, die zwaar getroffen is door de coronacrisis. De Europese Commissie gaf vorige week groen licht voor het plan.

De Franse staat heeft momenteel een belang van 14,3 procent in de groep en heeft zich ertoe verbonden om voor 650,8 miljoen euro in te tekenen op nieuwe aandelen, waardoor de participatie van de Franse staat tot maximaal 29,9 procent zou kunnen oplopen.

De luchtvaartmaatschappij China Eastern Airlines, die een belang heeft van 8,8 procent in Air France-KLM zal voor 127,1 miljoen euro intekenen, om uiteindelijk een belang van iets minder dan 10 procent te bezitten. Daarnaast zal het Chinese bedrijf ook zijn banden met de Frans-Nederlandse groep verder aanhalen, met de opstart van twee nieuwe verbindingen Parijs-Peking en Amsterdam-Peking.

De Nederlandse staat zal niet deelnemen aan de operatie, zo bevestigde de groep ten slotte.

