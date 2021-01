Luchtvaartmaatschappij Air Belgium, die vanop de luchthaven van Charleroi vliegt op de Franse Antillen (Guadeloupe en Martinique), schort haar vluchten op van 30 januari tot 1 maart, nu het Overlegcomité niet-essentiële reizen naar het buitenland verbiedt.

Er zullen volgende week nog twee vluchten plaatsvinden tussen Charleroi en de twee eilanden in de Caraïbische Zee. Daarna worden de verbindingen stilgelegd tot 1 maart 2021. 'De situatie zal worden herbekeken op basis van de volgende regeringsbesluiten, maar voorlopig handhaven we ons vluchtprogramma na 1 maart', aldus Air Belgium.

Uitstel of terugbetaling

Wie een ticket heeft geboekt, kan zijn reis uitstellen of een terugbetaling vragen. Wie via een reisbureau boekte, moet zich tot het reisbureau wenden. Voor wie na 30 januari een terugvlucht had gepland, wordt een oplossing gezocht met een andere maatschappij.

Het Overlegcomité kondigde vrijdag aan dat niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden worden vanaf 27 januari en tot 1 maart. Voor reizen om professionele, humanitaire of gezinsredenen komt er wel een uitzondering.

Er zullen volgende week nog twee vluchten plaatsvinden tussen Charleroi en de twee eilanden in de Caraïbische Zee. Daarna worden de verbindingen stilgelegd tot 1 maart 2021. 'De situatie zal worden herbekeken op basis van de volgende regeringsbesluiten, maar voorlopig handhaven we ons vluchtprogramma na 1 maart', aldus Air Belgium.Wie een ticket heeft geboekt, kan zijn reis uitstellen of een terugbetaling vragen. Wie via een reisbureau boekte, moet zich tot het reisbureau wenden. Voor wie na 30 januari een terugvlucht had gepland, wordt een oplossing gezocht met een andere maatschappij.Het Overlegcomité kondigde vrijdag aan dat niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden worden vanaf 27 januari en tot 1 maart. Voor reizen om professionele, humanitaire of gezinsredenen komt er wel een uitzondering.