De Gentse start-up Aikido Security haalt 2 miljoen euro op bij bekende namen uit de Vlaams techwereld. Een van de vier oprichters is Willem Delbare, die aan de wieg van Teamleader en Officient stond.

Nog voor het platform officieel gelanceerd is, heeft Aikido Security al zijn eerste drie betalende klanten beet. Over een jaar wil de start-up meer dan 150 klanten tellen. Om die ambitie waar te maken, hielden de oprichters een zaaironde van 2 miljoen euro. Bij de angel investors zitten bekende namen, onder wie Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere (Showpad), Christophe Morbee (Besox) en Mathias Geeroms (OTA Insight). Ook Syndicate One, het fonds opgericht door toppers uit de Belgische techwereld, komt aan boord.

"Van dat geld gaat 90 procent naar de aanwerving van extra mensen om het platform verder te ontwikkelen. De rest gaat naar de sales en de marketing", legt medeoprichter Willem Delbare uit. "We hebben concurrenten die honderden miljoenen hebben opgehaald, maar zij mikken vooral op chief information security officers. Wij willen vooral dat ontwikkelaars Aikido Security graag gebruiken."

Delbare stond mee aan de wieg van het softwarebedrijf Teamleader, dat onlangs werd overgenomen door de Noorse softwarereus Visma. Hij richtte ook het hr-techbedrijf Officient mee op. Als CTO van die twee bedrijven had hij vaak slapeloze nachten. "10 à 20 procent van mijn tijd ging naar cybersecurity en hoe we met data omspringen", zegt de serie-ondernemer. "Wie digitale producten bouwt, weet dat klanten daar veel vragen over hebben, omdat er continu nieuwe trends opduiken in cyberaanvallen. Je moet steeds op je hoede zijn en tegelijk aan je product werken. Dat is heel moeilijk."

Er bestaan platformen die daarmee kunnen helpen, door bijvoorbeeld softwarecode automatisch te screenen en risico's in kaart te brengen, maar die waren niet goed genoeg. "Ik ben er nooit in geslaagd een platform te vinden dat mij kon ontzorgen en waar ik ontwikkelaars warm voor kon maken", zegt Delbare. "Daarom besloot ik het zelf te maken."

Dreamteam

In september 2022 zocht Delbare getalenteerde mensen die hem konden helpen. Roeland Delrue (ex-Showpad) kende hij al uit zijn studententijd. Hij bekommert zich om de commerciële en de operationele kant. Felix Garriau (ex-nexxworks) houdt zich bezig met de marketing. Amber Rucker, een Amerikaanse designer die in Barcelona woont, lijkt de vreemde eend in de bijt. "Ik heb Amber jaren geleden leren kennen op Web Summit in Portugal. Tijdens onze gesprekken merkte ik al snel dat we op één lijn zitten voor productdesign", vertelt Delbare.

De focus op de gebruikerservaring is belangrijk, want Aikido Security wil dat software-ontwikkelaars fan van het product worden. "Onze concurrenten zijn vaak ook zeer duur, waardoor kleinere bedrijven de platforms niet kunnen gebruiken. Uitgerekend zij lopen het meeste risico, want ze hebben geen security engineer. Ons platform doet wat zo'n persoon zou doen. Ontwikkelaars geven de applicatie toegang tot hun GitHub- of AWS-accounts. Vervolgens brengt Aikido Security automatisch kwetsbaarheden in kaart. Ons team zoekt voortdurend naar de nieuwe technieken die hackers gebruiken."

