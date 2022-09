Pas een jaar geleden lanceerde Garvis zijn platform voor vraag- en voorraadplanning. Het maakt gebruik van artificiële intelligentie (AI). Met de technologie kunnen bedrijven snel inspelen op wereldwijde schommelingen in het aankoopgedrag van klanten. Om zijn groei te versnellen, heeft het bedrijf 3,5 miljoen euro opgehaald.

Anderhalf jaar na de lancering maakt wereldwijd een vijftigtal bedrijven gebruik van de software van Garvis. Onder meer Jacobs Douwe Egberts, Edgard & Cooper, Brompton, Bosch en Serax zijn klant. Om sneller te kunnen groeien, haalde het bedrijf 3,5 miljoen euro op bij de Britse investeringsfondsen Superseed en Scalebridge Capital, en de Duitse groep Bosch Ventures.

"We zijn een kind van corona. We hebben een team van 23 mensen op drie continenten", vertelt Piet Buyck. "Ook onze klanten vind je overal, van België en de Verenigde Staten tot Australië en India. De ene helft van onze investering gaat naar de verdere ontwikkeling van het product, de andere helft naar de commercialisering ervan."

Als VP Sales bij een groot Amerikaans bedrijf, werkte Piet Buyck jarenlang met artificiële intelligentie om de planning te stroomlijnen. Interessante technologie, maar doordat alle informatie in een black box verwerkt werd, knaagde er iets. Dat moest toch beter kunnen.

Samen met Anupam Aishwarya, Ranjith Narayanan en Geert-Jan Van Den Bogaerde ontwikkelde Buyck daarom vorig jaar Garvis. Met hun tool willen ze artificiële intelligentie (AI) democratiseren, en de supply chain van kleine en grote bedrijven stroomlijnen. Het grote verschil met vroeger is dat de planner de volledige controle over de AI krijgt en de implementatie in één dag kan gebeuren. De artificiële intelligentie geeft vooral meer inzicht in de markt, bijvoorbeeld in de signalen die de vraag naar bepaalde producten triggeren.

"In de volatiele tijden die we nu meemaken, zijn vraagpunten onder andere gekoppeld aan de prijs en de competitie, die je met de huidige systemen minder goed kunt zien", zegt Buyck. "Wij hebben het mogelijk gemaakt de kennis van planners te koppelen aan externe signalen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld nagaan hoe groot de impact op de vraag is, wanneer de prijs van een product of grondstof zal stijgen of dalen, om vervolgens de planning te kunnen bijsturen."

