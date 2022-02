Supermarktketen Ahold Delhaize, met in België onder meer de merken Delhaize, Albert Heijn en bol.com, heeft vorig jaar in Europa een omzet geboekt van 30,147 miljard euro, een stijging met 2,8 procent ten opzichte van 2020. Dat maakte het concern woensdag voorbeurs bekend. In de VS realiseerde Ahold Delhaize een forsere omzetstijging, met 3,6 procent tot 45,455 miljard euro.

Ahold Delhaize boekte vorig jaar een operationele winst van 3,32 miljard euro, waarvan 1,209 miljard euro in Europa. De winstmarge steeg tot 4,4 procent (+1,6 procentpunt). In de VS kwam de winstmarge uit op 4,9 procent, in Europa op 4,0 procent. Ahold Delhaize trekt het dividend voor 2021 op met 5,6 procent tot 0,95 euro per aandeel.

De free cash flow kwam in 2021 uit op 1,62 miljard euro. Ahold Delhaize trok zowat 380 miljoen euro uit voor een dispuut met de Belgische fiscus rond de overname van de Amerikaanse winkels van Belgische dochter Delhaize in 2018. Ahold Delhaize blijft zich wel verzetten tegen die belastingeis, klinkt het. Daarnaast waren er in 2021 pensioenbetalingen van ongeveer 170 miljoen euro in de VS. Zonder die twee posten zou de free cash flow uitgekomen zijn op zowat 2,2 miljard euro.

'Onze financiële resultaten in 2021 hebben onze aanvankelijke verwachtingen duidelijk overtroffen', zegt topman Frans Muller. 'En dit ondanks uitdagingen in de bevoorradingsketen, toenemende inflatiedruk en de effecten van de snelle uitbreiding van ons omnichannelaanbod', klinkt het.

Ahold Delhaize verwacht ondanks onder andere de inflatie en stijgende kosten in 2022 een winstmarge van minstens 4,0 procent.

