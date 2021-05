Supermarktgroep Ahold Delhaize kon de wereldwijde verkoop in de eerste drie maanden van het jaar optrekken, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. In ons land won de groep marktaandeel.

Ahold Delhaize was in het eerste kwartaal goed voor een omzet van 18,3 miljard euro, een stijging met 5,8 procent aan constante wisselkoers. De supermarktreus doet daarmee beter dan analisten hadden verwacht. In de Verenigde Staten steeg de omzet (aan constante wisselkoers) 3,6 procent, in Europa 9,4 procent. De merken in de Benelux en Tsjechië van Ahold Delhaize zorgden mee voor de sterke groei. De onlineverkopen waren goed voor 1,98 miljard euro, tegen nog geen miljard euro een jaar eerder. De groep trekt de winstvooruitzichten op, en verwacht een groei van de winst per aandeel tegenover 2019 - precorona dus - van 10 à 15 procent. Eerder was dat onder de 10 procent. Ook de verwachtingen voor de onlineverkoop gaan omhoog, met 40 procent. (