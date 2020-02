Ahold Delhaize wil voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy vier jaar langer in zijn raad van bestuur. De Nederlands-Belgische retailgroep zal de aandeelhouders op 8 april voorstellen haar mandaat te verlengen, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Eind vorig jaar kondigde Ahold Delhaize al aan dat de Belg Jacques de Vaucleroy met pensioen gaat. Hij wordt na de aandeelhoudersvergadering vervangen door de Nederlander Frank van Zanten.

Dominique Leroy, die in 2015 bestuurder werd bij Delhaize en een jaar later bij de fusiegroep Ahold Delhaize, zal dan de enige overblijvende Belgische bestuurder zijn. Voor haar werk bij Ahold Delhaize kreeg ze vorig jaar 123.000 euro, zo blijkt uit het woensdag gepubliceerde jaarverslag.

Leroy vertrok vorig jaar op tumultueuze wijze bij Proximus. Ze zou aanvankelijk aan de slag gaan als CEO van het Nederlandse telecombedrijf KPN, maar de Nederlanders gingen daarmee niet door omdat er een onderzoek was gestart naar mogelijke handel met voorkennis door Leroy. Sindsdien werkt Leroy als extern adviseur voor het Brusselse bureau van de Amerikaanse consultant Bain & Company. Ze is ook nog bestuurder bij Saint Gobain.

Ahold Delhaize wil zijn raad van bestuur overigens met een extra bestuurder uitbreiden. Het zal daarom ook de benoeming van de Britse Helen Weir voorleggen op de algemene vergadering. Weir heeft ervaring bij verschillende consumentgerichte bedrijven, waaronder Marks and Spencer. Ze is ook bestuurder bij maaltijdbezorger Just Eat, die overgenomen wordt door het Nederlandse Takeaway.com. Weir zal er vertrekken na de afronding van de overname.

