Het Nederlands-Belgische supermarktconcern Ahold Delhaize (Delhaize, Albert Heijn, Bol.com ...) heeft halfweg het boekjaar zijn winstvooruitzichten voor het volledige jaar opnieuw verhoogd.

Ahold Delhaize verwacht dat de winst per aandeel voor het volledige jaar 'in the high-teen range' zal groeien tegenover 2019 (voor corona). Dat komt overeen met een groei van 15 à 20 procent. Na het eerste kwartaal was de prognose al eens verhoogd van minder dan 10 procent naar 10 tot 15 procent. De operationelewinstmarge zou moeten uitkomen op 4,3 procent.

'We zijn tevreden met onze prestatie in het tweede kwartaal', zegt Frans Muller, de CEO van Ahold Delhaize, in een persbericht. Het concern boekte in de maanden april, mei en juni een omzet van 18,6 miljard euro (+3,0 procent zonder wisselkoerseffecten) en een nettowinst van 540 miljoen euro. In Europa ging de omzet 3,6 procent hoger. Het concern is ook actief in de Verenigde Staten.

De onlineverkoop van Ahold Delhaize lag bijna 40 procent hoger en is nu goed voor zowat een tiende van de groepsomzet. In het kwartaalrapport wordt er weinig specifieks gezegd over de activiteiten in België. Ahold Delhaize kon naar eigen zeggen wel 'marktaandeel winnen doorheen de Benelux-merken' in het tweede kwartaal.

