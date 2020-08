Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat in ons land onder meer de merken Delhaize, Albert Heijn en Bol.com controleert, zag in het afgelopen tweede kwartaal zijn winst verdubbelen, als gevolg van het hamstergedrag tijdens de corona-lockdown. Ook voor de rest van het jaar verwacht het concern met hoofdzetel in het Nederlandse Zaandam meer winst. Beleggers reageerden enthousiast en stuurden het aandeel van Ahold Delhaize woensdagochtend ruim 5 procent hoger.

De omzet van de groep groeide in het tweede kwartaal, van april tot einde juni, met 17 procent tot 19,1 miljard euro. In de VS werd 20 procent meer verkocht, in Europa ruim 10 procent, luidde het. Er waren wel extra kosten door corona: 260 miljoen euro in het tweede kwartaal, bijvoorbeeld voor veiligheidsmaatregelen voor het personeel. Maar toch slaagde de groep erin om meer winst te boeken. De onderliggende bedrijfswinst steeg tot meer dan een miljard euro, een toename met bijna 70 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar en flink meer dan analisten hadden verwacht. Netto klokte de winst af op 693 miljoen, tegen 334 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

'Ongeziene vraag'

Topman Frans Muller heeft het in het begeleidende persbericht over een 'ongeziene vraag' tijdens de coronapandemie in zowel de VS als Europa. Hij wijst er ook op dat in dezelfde periode vorig jaar er nog een negatieve impact was van de staking bij het Amerikaanse 'Stop & Shop'.

Voor heel 2020 verwacht Ahold Delhaize een onderliggende winstgroei per aandeel tussen 20 en 25 procent. Eerder werd hier uitgegaan van een winstgroei van zo'n 15 procent.

Het concern blijft ook fors investeren in zijn digitale kanalen, klinkt het. In het tweede kwartaal stegen de online-aankopen bij de groep met 77 procent. De doelstelling van 7 miljard euro online-omzet zal dit jaar al worden gehaald, een jaar vroeger dan gepland.

Het dossier HEMA is dan weer een afgesloten hoofdstuk voor Ahold Delhaize. Woensdag liet Frans Muller weten dat zijn bedrijf geen bod heeft uitgebracht op de Nederlandse keten.

Ahold Delhaize keert ook een interimdividend uit van 0,5 euro per aandeel.

