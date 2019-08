Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal de impact van de staking in de Verenigde Staten gevoeld. Desondanks wist het moederbedrijf van Albert Heijn en Delhaize zijn omzet op te voeren, blijkt uit de halfjaarresultaten.

Ahold Delhaize noteerde in het tweede kwartaal een omzet van 16,3 miljard euro in de boeken. Dat stemt bij constante wisselkoersen overeen met een groei van 1,5 procent.

De staking bij winkels van Stop & Shop in de regio New England in de VS duurde elf dagen en had een impact van 224 miljoen dollar op de omzet. Ahold Delhaize voorziet in de tweede helft van het jaar geen significante impact van de staking meer.

In België bleef de omzet tijdens het tweede kwartaal nagenoeg ongewijzigd (+0,1 procent) op 1,286 miljard euro. Maar als de recente winkelopeningen eruit worden gefilterd, was er een lichte omzetdaling van 0,2 procent. De grote supermarkten in eigen beheer blijven onder de verwachtingen presteren. De door zelfstandigen uitgebate buurtwinkels van Proxy en Shop & Go presteerden wel goed, en er zijn meer winkelopeningen gepland in de tweede helft van het jaar. Volgens Ahold Delhaize zijn de onderliggende operationele marges voor het vijfde kwartaal op rij verbeterd in België, te danken aan een goede kostenbeheersing.