Ahold Delhaize, moedermaatschappij van Delhaize, Albert Heijn en Bol.com en daarnaast ook eigenaar van Amerikaanse supermarkten, neemt de Amerikaanse onlineketen FreshDirect over.

FreshDirect, met zetel in New York, verkoopt verse en verwerkte voedingsproducten van lokale boeren en levert ze aan huis. De keten is in zeven Amerikaanse staten actief. Door de coronapandemie boomt de e-commerce.

Ahold Delhaize neemt een meerderheidsbelang, terwijl de private equity investeerder Centerbridge Partners een belang van 20 procent neemt in FreshDirect. Financiële details werden niet meegedeeld. 'De omvang van Ahold Delhaize moet FreshDirect helpen om zijn volle potentieel te benutten', zegt topman David McInerney van de webwinkel.

FreshDirect, met zetel in New York, verkoopt verse en verwerkte voedingsproducten van lokale boeren en levert ze aan huis. De keten is in zeven Amerikaanse staten actief. Door de coronapandemie boomt de e-commerce.Ahold Delhaize neemt een meerderheidsbelang, terwijl de private equity investeerder Centerbridge Partners een belang van 20 procent neemt in FreshDirect. Financiële details werden niet meegedeeld. 'De omvang van Ahold Delhaize moet FreshDirect helpen om zijn volle potentieel te benutten', zegt topman David McInerney van de webwinkel.