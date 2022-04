De Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie neemt Ahold Delhaize, het moederbedrijf van supermarktketens Delhaize en Albert Heijn, op de korrel in een campagne om grote bedrijven te dwingen meer haast te maken met hun klimaatbeleid. Dat meldt de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad.

Milieudefensie boekte eerder al succes met een rechtszaak tegen olie- en gasbedrijf Shell. Nu zal de organisatie Ahold Delhaize woensdag tijdens zijn aandeelhoudersvergadering oproepen zich meer in te spannen voor het klimaat, meldt het FD.

Milieudefensie heeft een 'hitlist' van 29 bedrijven opgesteld, die in haar ogen te weinig doen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Behalve Ahold Delhaize staan onder meer ABN AMRO, KLM en kunstmestfabrikant Yara op de lijst. De belangengroep geeft de ondernemingen tot 15 april de tijd om met aangescherpte klimaatplannen te komen. De organisatie heeft inmiddels al een gesprek gevoerd met Ahold.

Vorig jaar won de belangengroep een baanbrekende rechtszaak tegen Shell. De rechter oordeelde in mei dat Shell de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 45 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van 2019. Dat is inclusief de CO2-uitstoot die klanten van Shell aan de pomp veroorzaken. Vorige maand kondigde Shell aan in beroep te gaan tegen de uitspraak, die volgens het bedrijf 'onhaalbaar' en 'onredelijk' is.

