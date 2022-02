AgriVoltaics, een project van de KU Leuven en EnergyVille dat landbouw en hernieuwbare energieproductie wil combineren, wint dit jaar de Febeliec Energy Award. De jury, onder leiding van Voka-voorzitter en ex-topman van BASF Antwerpen Wouter De Geest, beloont daarmee een initiatief dat zich op het kruispunt bevindt van twee sectoren die moeten veranderen om de klimaat- en energie-uitdaging tot een goed einde te brengen.

Het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix bedraagt slechts enkele procenten, terwijl meer dan 40 procent van de Belgische oppervlakte landbouwgebied is. Het multidisciplinaire team van Jens Moschner, Jan Cappelle, Thomas Reher, Bram Van de Poel en professor Johan Driesen onderzochten daarom het potentieel om landbouw te combineren met zonnepanelen. Eenvoudig gesteld: in plaats van één veld dat 100 procent hernieuwbare energie levert en één dat 100 procent landbouwgewassen voortbrengt, zorgen twee velden die elk bijvoorbeeld 80 procent gewassen en energie leveren, voor in totaal 160 procent energie en gewassen op dezelfde ruimte.

Die 80 procent is niet willekeurig. Een proefproject wees namelijk uit dat de minderopbrengst van de gewassen - doordat de planten minder licht krijgen - ongeveer 16,4 procent bedraagt. 'Indien in België één procent van het landbouwareaal zou worden uitgerust met zonnepanelen, zou dit de capaciteit aan zonne-energie verdrievoudigen', stellen de onderzoekers. Om het rendabel te maken, is het wel belangrijk dat de landbouwer zoveel mogelijk zelfconsumptie doet, dus de energie verbruikt die hij zelf produceert. Een twintigtal bedrijven heeft al interesse getoond, maar de wetgeving moet nog worden aangepast om het idee ook commercieel in de praktijk te kunnen omzetten.

AgriVoltaics werd verkozen uit acht inzendingen en haalde het in de finale van twee andere genomineerden. Air Liquide dong mee met het Alive-project, dat toelaat om meer hernieuwbare energie te integreren in zijn luchtscheidingsinstallaties (ASU), en ongeveer 15 procent energie te besparen. De site in het Nederlandse Moerdijk wordt als eerste uitgerust met de technologie, die op termijn ook in de vier Belgische vestigingen zal worden geïmplementeerd.

Gilles Chaspierre en KUL-professor Jef Beerten ten slotte deden in samenwerking met hoogspanningsnetbeheerder Elia onderzoek naar de effecten van inertia (traagheid) op de netstabiliteit. Doordat conventionele elektriciteitscentrales uit dienst worden genomen, en worden vervangen door convertor-gebaseerde oplossingen zoals hernieuwbare energie, veranderen de energiestromen op het net. Dat kan lokaal tot onevenwichten leiden. Chaspierre ontwikkelde een software om de berekeningen voor de risico-analyse enorm te versnellen, letterlijk van dagen naar minuten.

