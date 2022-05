Elk jaar publiceert Trends de ranglijst van de snelst groeiende bedrijven. We noemen ze de Trends Gazellen. In de voorbije weken kon u al de rangschikking raadplegen van Brussel en de vijf Vlaamse provincies. Deze week sluiten we af met de snelste groeiers van heel Vlaanderen. De uitblinkers zijn - elk in hun groottecategorie - Agristo, Sereni en AsteriX Dranken. Zij krijgen de eretitel Ambassadeurs van de Vlaamse Gazellen, editie 2022.

Elk jaar stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. In de voorbije weken publiceerden we de rangschikking voor Brussel en de vijf Vlaamse provincies. Deze week doen we de oefening voor heel Vlaanderen, als afsluiter van de reeks.

De rangschikking van de Vlaamse Gazellen kan u raadplegen via de links onderaan het kader. Daar verneemt u ook meer over de methodologie achter de rangschikking. Het principe is gebaseerd op groei. Hoe sneller de groei, hoe hoger in de rangschikking. Concreet bekijken we de groei van toegevoegde waarde, cashflow en personeelbestand, over een periode van vijf jaar. De groei van de drie variabelen herleiden we tot 1 score, die de plaats in de rangschikking bepaalt. De nummer 1 in de rangschikking krijgt de eretitel van Ambassadeur van de Trends Gazellen.

De Vlaamse Ambassadeur in de categorie grote bedrijven: Agristo

Bij de grote Gazellen heeft Agristo de eretitel beet. De producent van voorgebakken en diepgevroren aardappelproducten met nieuw hoofdkwartier in Wielsbeke haalt een omzet van ruim 600 miljoen euro, telt meer dan 1000 werknemers, en verkoopt in ruim 120 landen.

Midden de jaren tachtig ontbolsterde de West-Vlaamse diepvriesgroentesector. Het internationale succes inspireerde Antoon Wallays om het te proberen met diepgevroren aardappelproducten. Hij kreeg de steun van wijlen Luc Raes. Het businessplan bij de oprichting was niet veel groter dan een A4'tje. Het duo zag een enorm potentieel, want in tegenstelling tot groenten waarvoor consumenten vaak lokale voorkeuren hebben, zijn aardappelen een globaal gegeven. Toch was Agristo geen instantsucces. Maar met de typische West-Vlaamse hardnekkigheid bouwden Wallays en Raes steeds verder aan de weg en begon de bal te rollen.

Rond de eeuwwisseling maakte Agristo een eerste kwantumsprong door de overname van een productiesite in het Nederlandse Tilburg. In 2011 volgde de overname van sectorgenoot Willequet in Nazareth. Agristo heeft daar de productie van gepureerde (kroketten, figuurtjes) en geraspte producten (rösti) geconcentreerd. Agristo heeft ook nog productievestigingen in Wielsbeke en Harelbeke. Na een dip in de groeicurve in 2020 koestert Agristo meer dan ooit forse groei-ambities. "We willen de groei op eigen houtje verwezenlijken," zegt CEO Filip Wallays. "Overnamedossiers liggen niet meteen op tafel. Als we kansen zien, zullen we die wel bekijken. Agristo moet er wel sterker van worden."

De Vlaamse Ambassadeur in de categorie middelgrote bedrijven: Sereni

De topper bij de middelgrote Gazellen is Sereni, een groep van 45 begrafenisondernemers uit heel België. Sereni biedt een totaalconcept. Mensen kunnen er niet alleen terecht voor de uitvaartdienst, maar ook voor alles wat bij een overlijden komt kijken, zoals de administratieve formaliteiten met overheid, banken, telecomproviders en nutsbedrijven.

De 45 begrafenisondernemers hebben hun bedrijf verkocht aan Sereni, maar blijven hun zaak uitbaten, met een vrij grote autonomie. Een begrafenisondernemer moet vandaag polyvalent zijn, en daar zit de meerwaarde van Sereni, aldus CEO Bram Coussement. "Door aan te sluiten bij ons netwerk kunnen de uitvaartondernemers gebruik maken van centrale ICT-platformen en knowhow, wachtdiensten onder elkaar verdelen, personeel uitwisselen en expertise delen. Op die manier hebben ze meer tijd en ruimte om hun klanten een persoonlijke aanpak te garanderen."

Zeker in onze Westerse maatschappij rust er nog een groot taboe op de dood en het rouwproces. Bij het overlijden van een dierbare worstelen heel wat mensen met het verwerkingsproces, soms zelfs een heel leven lang. "De rol van uitsluitend de klassieke kistenmaker is stilaan uitgespeeld, vandaag bestaat de uitvaartzorgsector steeds meer uit professionele ondernemers die een complete dienstverlening aanbieden. Daardoor kan het rouwproces veel vlotter en menselijker verlopen", besluit Bram Coussement.

De Vlaamse Ambassadeur in de categorie kleine bedrijven: AsteriX Dranken

In de categorie kleine bedrijven gaat de Ambassadeurstitel naar AsterX, een drankendistributeur uit Waarloos. Het bedrijf van de familie Devrieze telt vier drankenwinkels, een groothandel en een 300-tal horecazaken in het Antwerpse. Grootvader Aster begon in 1959 met een zaden- en plantenhandel die later uitgroeide tot een doe-het-zelfzaak. Meer dan 10 jaar geleden kwam die echter in handen van winkelketen Hubo. De verkoop was geen eindpunt. Integendeel, eerder was de familie al begonnen met een importzaak van Zuid-Afrikaanse wijnen. In 2015 maakte ze helemaal de overstap naar de drankenbusiness door in Rumst een drankenhandel op te starten. Later verhuisde die naar Bornem.

Het was het begin van een opvallend groeiverhaal. Intussen telt AsterX al vier winkels (Waarloos, Boom, Heist-op-den-Berg en Bornem). Daarnaast is het bedrijf - na de acquisitie van Van Der Plaetsen uit Oostmalle - actief geworden als groothandel. Het levert onder andere INZA-melk en ijsblokjes aan kleinere drankenhandels, horeca en evenementen. "Beide producten doen het zeer goed. Nogal wat horecabedrijven hebben in het verleden geïnvesteerd in een eigen ijsmachine, maar de regelgeving is op dat vlak steeds strenger geworden. Om al die administratie te vermijden, kiezen steeds meer zaken voor onze zakken ijs", vertelt bestuurder Christophe Geeraerts.

De derde poot van de groep is horeca. "Met de recente overname van drankenhandel Gagelmans uit Antwerpen kregen we er in één klap 300 horecazaken bij. We zijn daardoor de tweede grootste horecaspeler in de stad Antwerpen geworden", aldus Christophe Geeraerts die bij AsterX de horeca en de groothandel opvolgt. Hij is de man van Lies Devrieze die zich ontfermt over hr. Haar broer Sander is ten slotte verantwoordelijk voor de invoer van de wijnen en hij verzorgt ook de marketing.

