Trends pakt elk jaar uit met de rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. Deze week is West-Vlaanderen aan de beurt. De uitblinkers zijn Agristo, Dataline en Van Bruaene-Bulthé, elk in hun categorie. Trends benoemt hen tot Ambassadeurs van de West-Vlaamse Gazellen.

Voor het 21ste jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. In de voorbije weken publiceerden we de rangschikking voor Brussel, Vlaams-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen. Deze week zijn we aangekomen in de provincie West-Vlaanderen. Via de links in het kader onderaan kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven.

De links geven u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1. Concreet berekenen we voor elk bedrijf de groei van de toegevoegde waarde, de cashflow en het personeelsbestand, en herleiden de uitkomsten tot 1 score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking. We bekijken de groei over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2016-2020.

De nummer 1 in de rangschikking krijgt de eretitel 'Ambassadeur van de Trends Gazellen', maar niet altijd. Een Ambassadeur moet aan bijkomende voorwaarden voldoen, zoals operationele onafhankelijkheid. Ook kan een dochter van een buitenlandse multinational geen Ambassadeur worden.

De Ambassadeurs van West-Vlaanderen: Agristo, Dataline en Van Bruaene-Bulthé

In de categorie grote bedrijven voldoet de nummer 1 aan alle voorwaarden voor het Ambassadeurschap. Het gaat om Agristo, dat na een jaar onderbreking opnieuw bovenaan de rangschikking staat. De producent van voorgebakken en diepgevroren aardappelproducten met hoofdkwartier in Wielsbeke haalt een omzet van ruim 600 miljoen euro en telt meer dan 1000 werknemers. "In 2020 hebben we een beetje gas moeten terugnemen, maar al bij al hebben we corona en de brexit goed verteerd. Onze omzet is dat jaar op peil gebleven. Dat hebben we te danken aan onze geografische spreiding - we zijn actief in meer dan 120 landen. Bovendien hebben we een divers klantenbestand dat bestaat uit retail- en foodserviceklanten zoals restaurantketens en grootkeukens", legt CEO Filip Wallays uit.

Vorig jaar knoopte Agristo opnieuw aan met de groei. "Wel voelen we sinds vorig najaar een impact op onze marges door de gestegen energie- en grondstoffenprijzen", aldus co-CEO Hannelore Raes. "We prijzen ons gelukkig dat we de voorbije jaren fors hebben geïnvesteerd in duurzame energie. We plukken daar nu de vruchten van. In Wielsbeke werken we bijvoorbeeld samen met de energiecentrale A&U die niet-recycleerbaar houtafval omzet in stoom en elektriciteit. Die energie gebruiken we om onder meer aardappelen te schillen en het frietvet op te warmen."

Jaarlijks rekruteert Agristo zo'n honderd nieuwe medewerkers. Ondanks de krappe arbeidsmarkt verloopt de zoektocht opvallend vlot. "De voorbije jaren hebben we enorm veel geïnvesteerd in employer branding en dat betaalt zich nu terug. Maar de beste ambassadeurs zijn onze medewerkers. We noemen ze onze potatoholics", zegt Hannelore Raes.

Ook bij de middelgrote bedrijven gaat het Ambassadeurschap naar de nummer 1 in de rangschikking. Het is Dataline, een verborgen parel uit Loppem. Het bedrijf ontwikkelt businesssoftware voor de grafische productie-industrie. "MultiPress integreert alle commerciële, financiële en logistieke bedrijfsprocessen, samen met de productie en de rapportering in één krachtig managementsysteem. Denk aan facturatie, klantenbeheer, productiecalculatie, planning, kostprijsberekening enzovoort. Van de voordeur van de organisatie tot aan de achterdeur", legt oprichter en CEO Dirk Deroo uit.

Met al meer dan 10.000 gebruikers in de grafische industrie is Dataline de marktleider in administratieve software in de niche van de grafische productiebedrijven. "70 procent van de bedrijven in de Benelux die over een ERP-systeem beschikken, heeft gekozen voor onze software", zegt Dirk Deroo. "Vaak leeft bij de mensen nog het beeld dat de grafische industrie krimpt, maar ze is veel ruimer dan alleen maar kranten en magazines. Er zijn nog heel wat andere subsegmenten, zoals verpakking, grootformaatapplicaties, textiel, huisdecoratie enzovoort."

Dataline werkt aan internationale expansie via ovenames. "We hebben er al twee gedaan in Nederland,", zegt Deroo. "In 2023 willen we nog heel wat acquisities realiseren. In zowat alle Europese landen hebben we een shortlist opgemaakt met interessante partijen. De focus ligt op Spanje, Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen."

De nummer 1 én Ambassadeur in de categorie kleine bedrijven is Van Bruaene-Bulthe, de vennootschap achter Tastoe, een bakkerij annex horecazaak in Roeselare. Filip Van Bruaene stamt uit een Roeselaars bakkersgeslacht. De familietraditie voortzettend vestigde hij zijn bakkerij langs één van de invalswegen naar Roeselare. Later kwam er een tweede winkel in het stadscentrum. Een tiental jaar geleden begonnen zijn vrouw Sabine Bulthé en de kinderen Jonas en Annelies met hun Bistro Majé aan het Stationsplein. "De zaken gingen goed, maar we sleutelden aan een innovatief concept dat beide werelden moest samenbrengen onder één dak," vertelt FilipVan Bruaene. "Ons restaurant ging dicht en bij de bakkerij openden we Tastoe."

