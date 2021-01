De Antwerpse beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert gaat de Offset Solutions-activiteiten - dat zijn de digitale drukplaten - reorganiseren. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt.

De Offset Solutions omvatten vooral de digitale drukplaten, die in drukkerijen worden gebruikt om bijvoorbeeld kranten of commercieel drukwerk af te drukken. Het gaat om een van de vier divisies binnen de Agfa-groep, en goed voor een derde tot de helft van de totale omzet.

Offset Solutions heeft het echter al jaren moeilijk. Door de toenemende digitalisering heeft print het hoe dan ook moeilijk, en de sector kent bovendien een grote prijsdruk.

Om de winstgevendheid te vergroten, wordt de divisie nu georganiseerd in een zelfstandige vennootschapsstructuur en vennootschapsorganisatie binnen de groep. 'Zo kunnen we beter de focus leggen op het verbeteren van de winstgevendheid', aldus woordvoerster Viviane Dictus.

De reorganisatie is niet meteen een voorbode van een verkoop van de activiteiten, aldus de woordvoerster. Een zelfstandige structuur zorgt wel voor extra flexibiliteit 'indien een strategische optie ons pad zou kruisen', geeft ze toe. Vorig jaar rondde Agfa al de verkoop van een deel van de HealtCare IT-activiteiten af.

Bij de divisie werken zo'n 3.000 mensen, met fabrieken in onder meer Duitsland en China.

