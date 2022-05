De Antwerpse beeldvormingsgroep ­Agfa maakt werk van de verkoop van haar drukplaten­divisie. Die vertegenwoordigt bijna de helft van de groepsomzet. Dat meldt De Tijd vrijdag. Hoeveel een verkoop kan opbrengen, is voorlopig koffiedik kijken.

Het proces is al een eind bezig: kandidaat-kopers hebben hun eerste overnamevoorstellen ingediend. Het verkoopproces zit dus in de tweede ronde. De kandidaat-­kopers zijn investeringsfondsen.

De Mortselse groep bracht de divisie begin vorig jaar in een aparte juridische entiteit onder, wat vaak wordt gezien als de voorbode van een verkoop. De afdeling maakt drukplaten en drukvoor­bereidingstechnologie voor drukkerijen. Wereldwijd gebruikt bijna de helft van alle krantendrukkerijen en bijna driekwart van alle drukkers van bankbiljetten de technologie van Agfa.

Offset was vorig jaar goed voor een omzet van 748 miljoen euro, wat overeenkomt met 43 procent van de groepsomzet van Agfa. Na de verkoop van Offset zal ­Agfa nog bestaan uit Healthcare IT (medische beeldvorming), toestellen en software voor radiologie-­afdelingen van ziekenhuizen ­(Radiology Solutions) en printers en inkten voor industriële toepassingen (Digital Print & Chemicals).

Reactie vakbonden: '187 werknemers betrokken in België'

De plannen voor een verkoop van de internationale drukplatendivisie (offset) bij de Antwerpse beeldvormingsgroep Agfa, zullen in België een impact hebben op 187 mensen, meldt de ABVV-afdeling bij Agfa vrijdag. Wereldwijd zou het om 1.550 mensen gaan.

'Dit is al het tweede kroonjuweel dat men verkoopt. Plat geldgewin', reageert Mark Pierssens van ABVV-Agfa. De drukplatendivisie vertegenwoordigt bijna de helft van de groepsomzet. Eind 2019 verkocht de groep reeds een groot deel van de afdeling die software levert aan ziekenhuizen.

'De afdeling was wel een zorgenkindje geworden. Er zullen door de verkoop geen arbeiders getroffen worden, maar we maken ons wel zorgen: wanneer zijn wij aan de beurt?', werpt Pierssens nog op. 'En wat blijft er nog over van Agfa? De toekomst ziet er niet rooskleurig uit.'

De scoialistische bediendebond BBTK wacht nog af met een officiële reactie. Daar zullen ze de verkoop wel aan den lijve ondervinden, in tegenstelling tot bij de arbeiders, klinkt het. De drukplatendivisie had het de afgelopen jaren lastig. Digitaal leesgedrag en de coronacrisis deden de vraag naar reclamedrukwerk dalen. Daardoor belandde de offsetafdeling in 2020 in het rood. Dat zorgde voor veel druk vanuit de aandeelhouders.

