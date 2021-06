Agfa-Gevaert gaat opnieuw wereldwijd de prijzen verhogen van offsetdrukplaten. Die zullen tot 10 procent duurder gaan, meldt de beeldvormingsgroep uit Mortsel donderdag. In maart had het bedrijf al eens een prijsverhoging aangekondigd. Dure grondstoffen liggen aan de basis van de prijsverhogingen.

Agfa-Gevaert kampt zoals vele bedrijven met oplopende gondstoffenprijzen. 'De prijs van aluminium, de voornaamste component van een offsetdrukplaat, piekte in juni op meer dan 2.500 dollar per ton', klinkt het.

Maar ook de prijzen van het hout, gebruikt voor pallets en verpakkingen, zijn dit jaar al met 50 procent gestegen. Bovendien ging de prijs van verpakkingsmateriaal de hoogte in en staan de prijs en de beschikbaarheid van transport onder druk.

'Afhankelijk van de contracten zullen de prijsverhogingen op 1 augustus 2021 ingaan. Deze maatregel komt bovenop de reeds aangekondigde en ingevoerde prijsverhoging. Indien de huidige trend blijft voortduren, zullen waarschijnlijk nog prijsverhogingen volgen', aldus Agfa.

Agfa had door de hogere grondstofprijzen en transportkosten al eens de prijzen opgetrokken. Op 1 april verhoogde Agfa de prijzen van offsetplaten met 5 tot 10 procent.

