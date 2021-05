De Mortselse groep Agfa-Gevaert is tijdens het eerste kwartaal van dit jaar in het rood beland. De bedrijfswinst (ebit) daalde van 7 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar tot min 1 miljoen euro. Dat heeft Agfa-Gevaert dinsdag voorbeurs bekendgemaakt. Analisten waren nochtans uitgegaan van een winst van 11 miljoen euro voor het eerste kwartaal. Netto eindigt Agfa-Gevaert het eerste kwartaal met een verlies van 6 miljoen euro.

De omzet daalde van 435 miljoen euro tijdens het eerste kwartaal van 2020 naar 396 miljoen euro. 'In vergelijking met het eerste kwartaal van 2020, toen de impact van covid-19 nog beperkt was, daalde de omzet van de groep zonder wisselkoerseffecten met 6,2 procent', klinkt het in het persbericht.

'In het traditioneel zwakkere eerste kwartaal rapporteerden de groeimotoren in de divisies HealthCare IT en Digital Print Chemicals solide margeprestaties, die werden tenietgedaan door volumedalingen voor enkele traditionele producten en door inflatoire druk', zegt CEO Pascal Juéry. 'De divisie Radiology Solutions had af te rekenen met volume- en prijsdruk voor haar medische filmproducten door de introductie van nieuwe centrale aankooppraktijken in China.' Voor de rest van het jaar verwacht de topman dat de volumes en de marges van die divisie zich aanzienlijk zullen herstellen tegenover het uitzonderlijk zwakke eerste kwartaal.'

De krant De Standaard bericht dinsdag overigens dat de vakbonden bij het bedrijf niet te spreken zijn over een miljoenenbonus die ex-CEO Christian Reinaudo op zak stak, 'terwijl de voordelen van het personeel al jaren teruggeschroefd worden'. Reinaudo kreeg de bonus van 3,83 miljoen euro volgens de krant vanwege de verkoop van de IT-activiteiten van Agfa HealthCare. Het directiecomité mocht daar­bovenop 1,82 miljoen verdelen als extraatje vanwege de verkoop. De uitzonderlijke premies zullen dinsdag voorgelegd worden op de aandeelhoudersvergadering van Agfa.

De omzet daalde van 435 miljoen euro tijdens het eerste kwartaal van 2020 naar 396 miljoen euro. 'In vergelijking met het eerste kwartaal van 2020, toen de impact van covid-19 nog beperkt was, daalde de omzet van de groep zonder wisselkoerseffecten met 6,2 procent', klinkt het in het persbericht. 'In het traditioneel zwakkere eerste kwartaal rapporteerden de groeimotoren in de divisies HealthCare IT en Digital Print Chemicals solide margeprestaties, die werden tenietgedaan door volumedalingen voor enkele traditionele producten en door inflatoire druk', zegt CEO Pascal Juéry. 'De divisie Radiology Solutions had af te rekenen met volume- en prijsdruk voor haar medische filmproducten door de introductie van nieuwe centrale aankooppraktijken in China.' Voor de rest van het jaar verwacht de topman dat de volumes en de marges van die divisie zich aanzienlijk zullen herstellen tegenover het uitzonderlijk zwakke eerste kwartaal.' De krant De Standaard bericht dinsdag overigens dat de vakbonden bij het bedrijf niet te spreken zijn over een miljoenenbonus die ex-CEO Christian Reinaudo op zak stak, 'terwijl de voordelen van het personeel al jaren teruggeschroefd worden'. Reinaudo kreeg de bonus van 3,83 miljoen euro volgens de krant vanwege de verkoop van de IT-activiteiten van Agfa HealthCare. Het directiecomité mocht daar­bovenop 1,82 miljoen verdelen als extraatje vanwege de verkoop. De uitzonderlijke premies zullen dinsdag voorgelegd worden op de aandeelhoudersvergadering van Agfa.