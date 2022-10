Agfa-Gevaert heeft de essenscia Innovation Award 2022 gewonnen, de belangrijkste prijs voor industriële innovatie in België.

De beursgenoteerde groep uit Mortsel ontwikkelde een membraantechnologie die de productie van groene waterstof efficiënter en goedkoper maakt. De Agfa-membranen kunnen tot vier keer meer waterstof produceren dan klassieke membranen en hebben een langere levensduur. "De membraantechnologie van Agfa-Gevaert heeft het potentieel om een gamechanger te zijn in de waterstofproductie en de wereldwijde energietransitie", zegt juryvoorzitter François Cornélis. "Dit is Belgische toptechnologie. Dit gaat over een Belgisch bedrijf dat wereldleider is in een marktsegment dat heel belangrijk is voor onze duurzame toekomst."

Ook het toonaangevende Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer stelt dat de membranen van Agfa-Gevaert de meest kostenefficiënte technologie zijn voor de productie van groene waterstof via alkalische elektrolyse. Agfa werkt al sinds 2006 aan die innovatie, Zirfon geheten. Het onderzoek, de ontwikkeling én de productie gebeuren in eigen huis. De knowhow zit dus stevig in ons land verankerd en bouwt voort op de expertise die het bedrijf al jaren heeft opgebouwd in speciaalfilms, giettechnologie en chemie, stelt essenscia, de Belgische federatie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences.

"Elektrolyse is het hart van de waterstofproductie. Onze membranen zijn het hart van die elektrolyse", zegt Marc Van Damme, vicepresident Digital Print & Chemicals bij Agfa-Gevaert. "We nemen dus een unieke en cruciale positie in bij de ontwikkeling van de waterstofeconomie die de komende jaren in heel de wereld op kruissnelheid zal komen. We hebben alle troeven in handen om een koploper en marktleider te worden in dat waterstofsegment en zo mee vorm te geven aan de duurzame energietransitie."

32 ingediende projecten

GSK, Soudal, Power to Methanol en Quantoom Biosciences waren de andere finalisten. Ook zij hadden wereldprimeurs en pioniersprojecten. GSK ontwikkelde met Mosquirix het eerste en voorlopig enige vaccin tegen malaria. Het vaccin wordt ook geproduceerd bij GSK in Rixensart. Soudal ontwikkelde een duurzame montagelijm op basis van gerecycleerde grondstoffen, met dezelfde prestaties én prijs als zijn klassieke variant.

Het consortium Power to Methanol werkt in de Antwerpse haven aan een duurzamer productieproces voor methanol, een basismolecule in de chemie, op basis van waterstof en opgevangen CO2. Zeven partners - Fluxys, Indaver, Advario, Inovyn (een onderdeel van het Britse chemieconcern Ineos), Engie, Port of Antwerp-Bruges en PMV - bouwen daarvoor een pilootinstallatie op de site van Inovyn in de Antwerpse haven.

De Waalse start-up Quantoom Biosciences een dochter van het biotechbedrijf Univercells, ontwierp een geautomatiseerd productieplatform voor vaccins en medicijnen op basis van mRNA. Het is onder meer betrokken bij de ontwikkeling van het eerste Afrikaanse vaccin tegen covid-19. De vijf finalisten werden geselecteerd uit een longlist van 32 ingediende innovatieprojecten.

Innovation Award De Innovation Award, die wordt beloond met een geldprijs van 30.000 euro, werd voor de vijfde keer uitgereikt. Agfa wint de prijs voor de tweede keer. In 2014 werd zijn grafische divisie Agfa Graphics bekroond voor de ontwikkeling van een revolutionaire inktsoort voor het drukken op drank- en voedingsverpakking. Twee jaar later won GSK de prijs voor zijn kandidaat-vaccin tegen zona of gordelroos. Andere laureaten waren de Gentse kmo Emulco en BASF, die er samen in geslaagd waren een heel stug polymeer om te zetten in een bruikbare emulsie, en het Luikse farmabedrijf Mithra voor de anticonceptiepil Estelle. De sector van de chemie, kunststoffen en lifesciences blijft de onbetwiste innovatiekampioen van ons land, stelt Yves Verschueren, de CEO van essenscia. Vorig jaar noteerde de sector een recordaantal van 982 patentaanvragen, of bijna vier uitvindingen per werkdag, en werd in totaal 5,5 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.

