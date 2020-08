Ageas krikt zijn belang in de Indiase aanbieder van levensverzekeringen IDBI Federal Life Insurance Company (IFLIC) op van 26 tot 49 procent. Dat is het maximum dat een buitenlandse speler in India mag bezitten van een verzekeringsmaatschappij. De groep telt daarvoor 5,1 miljard roepie (57,3 miljoen euro) neer.

De Belgische verzekeraar wordt de grootste aandeelhouder in de joint venture die hij in 2006 oprichtte met de Indiase banken IDBI Bank en Federal Bank. Ook die laatste trekt zijn belang overigens op met 4 procent tot 30 procent. IDBI Bank, dat komt van 48 procent, houdt nog 21 procent over.

'Deze investering biedt Ageas een unieke kans om zijn aanwezigheid in India, dat een van de grootste en snelst groeiende economieën ter wereld is, te versterken', zegt Ageas-CEO Bart De Smet. 'Als grootste aandeelhouder kunnen wij een nog actievere bijdrage leveren tot de toekomstige ontwikkeling van de onderneming.'

IFLIC boekte in 2019 een omzet van 245 miljoen euro en een nettowinst van 20 miljoen euro. Als gevolg van de nieuwe aandeelhoudersstructuur zal de naam van de joint venture in de komende maanden worden herzien, aldus Ageas.

