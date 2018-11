Ageas neemt belang in Indiase verzekeraar

RSGI is actief op de algemene verzekeringsmarkt in India, met een sterke positie in auto- en ziekteverzekeringen. Het bedrijf heeft een netwerk van 5.600 agenten en 700 kantoren. In het boekjaar 2018, dat afsloot in maart, was de verzekeraar goed voor 321 miljoen euro aan premie-inkomen en 10 miljoen euro winst. Ageas, dat zich op Europa en Azië richt, was al actief op de Indiase levensverzekeringsmarkt.

De verzekeraar maakte woensdag ook kwartaalcijfers bekend. In het derde kwartaal puurde Ageas 188,6 miljoen euro winst uit verzekeringen. Dat is 22 procent minder dan een jaar eerder. In de tak leven was er een daling van de nettowinst met 44 procent, in de tak niet-leven dan weer een stijging met 24 procent. Ageas verwijst voor de daling van de winst bij de levensverzekeringen naar de neerwaartse trend op de Aziatische financiële markten.

Netto - dus ook als rekening wordt gehouden met elementen uit het Fortis-verleden van Ageas - hield de verzekeraar 214,4 miljoen euro over in het derde kwartaal. Een jaar eerder was dat 76 miljoen euro.