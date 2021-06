Ageas wil zijn aandeelhouders tussen 2023 en 2025 in totaal 1,5 tot 1,8 miljard euro dividend uitkeren (tegen 1,4 miljard over drie jaar in het huidige strategische plan).

Impact24, zo heet het nieuw strategisch driejarenplan dat Ageas dinsdagavond aan investeerders en analisten voorstelde. De verzekeraar voorziet dat de winst per aandeel tussen 2022 en 2024 met 6 tot 8 procent per jaar gaat stijgen. Dit moet leiden tot een nettoresultaat van 1,1 tot 1,2 miljard euro in 2024 (te vergelijken met de verwachte 900 tot 950 miljoen euro winst eind dit jaar).Cumulatief verwacht Ageas een vrije cashflow op het niveau van de holding ten belope van 1,7 tot 2,1 miljard euro te realiseren over deze periode van drie jaar. Daarvan wil Ageas 1,5 tot 1,8 miljard euro uitkeren als dividend aan de aandeelhouders. De verzekeringsgroep engageert zich voor een progressief dividend (stabiel of stijgend).Daar staat tegenover dat Ageas zijn engagement inzake inkoopprogramma's voor eigen aandelen terug schroeft. "Het inkopen van eigen aandelen blijft mogelijk, maar is geen automatisme", zei CEO Hans De Cuyper. 'Dat zal elk jaar geëvolueerd worden in functie van de kasstroom en eventuele ontwikkelingen in onze interne en externe groei.' De voorbije tien jaar kocht Ageas in totaal voor ongeveer 2 miljard euro eigen aandelen in.Ageas zegt actief op zoek te zijn naar een overname om zijn activiteiten in Europa, bij voorkeur in niet-leven, uit te breiden. 'We willen naast België, Portugal en het Verenigd Koninkrijk een vierde kernmarkt in Europa ontwikkelen', aldus De Cuyper. 'En met kernmarkt bedoelen we dat we er een sterke marktpositie hebben en een stabiele kasstroom genereren.'Het nieuw strategisch plan is opgebouwd rond een aantal assen. Naast de creatie van een nieuwe Europese kernmarkt wil Ageas vooral zijn kernactiviteiten in Turkije en Azië uitbouwen. De winstbijdrage van de Aziatische activiteiten, die momenteel 40 procent bedraagt, zou tegen 2024 moeten toenemen tot 50 procent. Daarnaast wil Ageas nieuwe partnerships afsluiten met digitale platformen. Dat moet in Azië leiden tot een hogere omzet in schade- en zorgverzekeringen. Tenslotte wil de verzekeraar duurzaamheid centraal stellen in zijn houding tot alle stakeholders. Er staan o.a. 10 miljard euro investeringen in duurzame en groene projecten in de steigers.